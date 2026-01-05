Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Fagy

Akár 30 centi hó is jöhet: riasztást adtak ki több vármegyére

tonhal

Ez elképesztő! Horroráron kelt el egy tonhal az újévi árverésen

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ennyi pénzt még nem fizetettek halért. Rekordösszegért, 510 millió jenért (3,2 millió USD) vásárolt egyetlen óriási kékúszójú tonhalat a japán Sushizanmai nevű szusi étteremlánc üzemeltetője a tokiói Toyosu halpiac hagyományos újévi árverésén hétfőn, ezzel minden korábbi rekordot megdöntött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tonhalTokiószusiárverés

Ritkán látni ekkora tonhalat, amely a 2026-os év első árverésén kelt el. A tokiói halpiacon a legismertebb szusi-étteremtulajdonosok és nagykereskedők versengtek a legjobb fogásért.

Kiyoshi Kimura (C), president of Kiyomura Corp., the Tokyo-based operator of sushi restaurant chain Sushizanmai, displays a 243-kilogram bluefin tuna at his main restaurant in Tokyo on January 5, 2026, after the New Year's auction at Toyosu fish market. A Japanese sushi entrepreneur paid a record $3.2 million for a giant bluefin tuna January 5 at an annual prestigious new year auction in Tokyo's main fish market, smashing the previous all-time high. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP), tonhal
Kiyoshi Kimura, a tokiói székhelyű Sushizanmai szusi étteremlánc üzemeltetője, a Kiyomura Corp. elnöke 2026. január 5-én, a Toyosu halpiac újévi aukciója után a 243 kilogrammos kékúszójú tonhalat mutajat be fő éttermében Tokióban
Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

A rekordáron eladott 243 kilogramm súlyú halat a Kiyomura Corp. szerezte meg, amely a rendkívül népszerű Sushizanmai étteremláncot működteti, és amelynek vezetője, Kiyoshi Kimura – a Tonhalkirály néven ismert szusi-vállalkozó – már korábban is elnyerte ezt a címet. Kimura a Reutersnek elmondta, hogy bár az idei ár picit olcsóbb lett volna ideális esetben, a végén a licit gyorsan az egekbe szökött, így végül mégis ő fizette a legmagasabb összeget, 510 millió jent (3,2 millió USD). Ez átszámolva 1 milliárd 70 millió forintnak felel meg. 

Ez felülmúlja saját 2019-es rekordját is, amikor 333,6 millió jent adott egy tonhalért.

Több étterem is kap a tonhalból

A kivételes minőségű halat a japán Északi Oma partjainál fogták, ahol a régió a prémium tonhaláról híres. 

A megvásárolt tonhalat elszállították a Sushizanmai főéttermébe, majd onnan a lánc többi vendéglőjébe juttattnak belőle, ahol a tonhalból készült ételeket a szokásos menüárakon kínálják a vendégeknek.

Egyébként ez az évnyitó tonhalárverés Japánban hagyományosan nagy figyelmet kap. A szezon első halát gyakran a legsikeresebb étteremláncok vásárolják meg, és a rekordösszegű vétel szerencsehozó jelleggel is bír az üzleti év kezdetén.

Amúgy tavaly a Michelin-csillagos szusiétterem-üzemeltető Onodera Group 207 millió jent fizetett a 276 kilogrammos, nagyjából egy motorkerékpár méretű és súlyú kékúszójú tonhalért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!