Ez elképesztő! Horroráron kelt el egy tonhal az újévi árverésen

Ritkán látni ekkora tonhalat, amely a 2026-os év első árverésén kelt el. A tokiói halpiacon a legismertebb szusi-étteremtulajdonosok és nagykereskedők versengtek a legjobb fogásért.

Kiyoshi Kimura, a tokiói székhelyű Sushizanmai szusi étteremlánc üzemeltetője, a Kiyomura Corp. elnöke 2026. január 5-én, a Toyosu halpiac újévi aukciója után a 243 kilogrammos kékúszójú tonhalat mutajat be fő éttermében Tokióban

Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

A rekordáron eladott 243 kilogramm súlyú halat a Kiyomura Corp. szerezte meg, amely a rendkívül népszerű Sushizanmai étteremláncot működteti, és amelynek vezetője, Kiyoshi Kimura – a Tonhalkirály néven ismert szusi-vállalkozó – már korábban is elnyerte ezt a címet. Kimura a Reutersnek elmondta, hogy bár az idei ár picit olcsóbb lett volna ideális esetben, a végén a licit gyorsan az egekbe szökött, így végül mégis ő fizette a legmagasabb összeget, 510 millió jent (3,2 millió USD). Ez átszámolva 1 milliárd 70 millió forintnak felel meg.

Ez felülmúlja saját 2019-es rekordját is, amikor 333,6 millió jent adott egy tonhalért.

Több étterem is kap a tonhalból

A kivételes minőségű halat a japán Északi Oma partjainál fogták, ahol a régió a prémium tonhaláról híres.

A megvásárolt tonhalat elszállították a Sushizanmai főéttermébe, majd onnan a lánc többi vendéglőjébe juttattnak belőle, ahol a tonhalból készült ételeket a szokásos menüárakon kínálják a vendégeknek.

Egyébként ez az évnyitó tonhalárverés Japánban hagyományosan nagy figyelmet kap. A szezon első halát gyakran a legsikeresebb étteremláncok vásárolják meg, és a rekordösszegű vétel szerencsehozó jelleggel is bír az üzleti év kezdetén.

Amúgy tavaly a Michelin-csillagos szusiétterem-üzemeltető Onodera Group 207 millió jent fizetett a 276 kilogrammos, nagyjából egy motorkerékpár méretű és súlyú kékúszójú tonhalért.