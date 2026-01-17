Rejtélyes csomag robbant egy lakóépületben, két ember megsérült

A hatóságok azonnal lezárták az épület környékét, a helyszínen igazságügyi szakértők is megjelentek. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, ám egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást arról, mi okozhatta a törökországi robbanást, illetve hogyan kerülhetett a veszélyes küldemény az épületbe. A környéken élők elmondása szerint hatalmas dörrenést hallottak, többen attól tartottak, hogy komolyabb tragédia történt. A beszámolók szerint az épület alkalmazottai már a csomag érkezésekor gyanút fogtak – írja a The Sun.

A rendőrség nyomoz a törökországi robbanás ügyében (illusztráció)

Fotó: Unsplash



Gyanús futár a törökországi robbanás helyszínén

Az egyik sérült, Harun Arkin úgy emlékezett vissza, hogy a futár átadta a dobozt, amelyen nem volt semmilyen cégjelzés. Ez azonnal gyanússá tette számukra a küldeményt, ezért az érintett lakót is lehívták az előtérbe, hogy ott nyissák ki a csomagot. A doboz azonban felbontás közben felrobbant, Arkin pedig kisebb szemsérülést szenvedett.

Egy másik dolgozó, Berra Köse szintén megerősítette, hogy már a futár megjelenése is gyanút keltett. Elmondása szerint a lakót biztonsági okokból hívták le a földszintre, ám a robbanás így is bekövetkezett.

A gyors reagálásnak köszönhetően nem történt nagyobb baj. Az épület biztonsági szolgálatát működtető EVA Group külön jutalomban részesítette az alkalmazottakat. A cég igazgatótanácsának elnöke, Ali Aydın szerint a korábbi speciális képzések – köztük bombafelismerési tréningek – kulcsszerepet játszottak abban, hogy sikerült megelőzni egy súlyosabb katasztrófát.

Mint mondta, az incidens után azonnal kiürítették az épületet, lezárták a területet, és rövid időn belül ellenőrzés alá vonták a helyzetet. A hatóságok tovább vizsgálják az esetet, miközben továbbra sem tudni, pontosan mi volt a robbanószerkezet célja.

Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

Robbanás rázta meg Pannonhalma térségét, miután egy családi házban felrobbant egy gázkazán.

Robbanás történt a rendőrségen, többen megsérültek

Szerda reggel erős robbanás történt a lugosi közlekedésrendészet székhelyén.