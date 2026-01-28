Tragédia történt a befagyott tónál: három testvér nem tért haza

A tragédia Bonham városában történt, ahol három testvér – egy hat-, egy nyolc- és egy kilencéves fiú — a család által bérelt ház közelében lévő befagyott tóhoz ment játszani. A vékony jég azonban nem bírta el őket, és sorra beszakadt alattuk – írja a BBC.

Tragédia Texasban — percek alatt vált halálos csapdává a befagyott tó Fotó:Illusztráció/Unplash

Tragédia Texasban — az anya mindent megpróbált

Az édesanya beszámolója szerint a legkisebb fiú próbált „korcsolyázni” a jégen, amikor elsőként beszakadt alatta a felszín. A két idősebb testvér azonnal utána ugrott, hogy segítsen neki — ám ezzel ők is a jeges vízbe estek.

Three brothers die after falling in frozen Texas pond https://t.co/nAuwN3jh3c — BBC News (World) (@BBCWorld) January 28, 2026

Az anya a sikolyokra rohant a tóhoz, és megpróbálta egyesével kiemelni a gyerekeket, de a jég minden alkalommal beszakadt alatta is.

Három gyerek volt, és csak egy anya

— mondta megtörten.

Hősies mentés, de túl későn

A tragédia közben az édesanya maga is bajba került, őt végül egy szomszéd mentette ki kötél segítségével. A két idősebb fiút a mentők és a szomszédok húzták ki elsőként a vízből, majd kórházba szállították őket, de az életüket már nem tudták megmenteni.

A legkisebb gyermeket csak később találták meg, miután a mentőegységek hosszú ideig átvizsgálták a tavat.

„Öleljétek meg a gyerekeiteket”

Az anya szívszorító szavakkal emlékezett meg fiairól.

A legidősebb amerikaifutball-játékos akart lenni, a középső imádott énekelni és táncolni, míg a legkisebb mindig nevetést vitt a család életébe.

„Ez a tragédia arra tanít, hogy mindig mondjátok el a gyerekeiteknek, mennyire szeretitek őket” — üzente más szülőknek.

Nem elszigetelt eset

A tragédia egy pusztító téli vihar idején történt, amely Texas mellett az Egyesült Államok több államát is sújtotta. Az extrém hideg és a jegesedés az elmúlt napokban már több mint húsz ember életét követelte, miközben százezrek maradtak áram nélkül.

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Az Egyesült Államokat szombaton elérte az a sarkvidéki eredetű időjárás, amit előre megjósoltak. A hatalmas hóvihar miatt több mint 800 ezren maradtak áram nélkül, többen meghaltak és több ezer repülőjáratot kellett törölni.