Tragédia történt a befagyott tónál: három testvér nem tért haza

A tragédia Bonham városában történt, ahol három testvér – egy hat-, egy nyolc- és egy kilencéves fiú — a család által bérelt ház közelében lévő befagyott tóhoz ment játszani. A vékony jég azonban nem bírta el őket, és sorra beszakadt alattuk – írja a BBC.
Tragédia Texasban — az anya mindent megpróbált
Az édesanya beszámolója szerint a legkisebb fiú próbált „korcsolyázni” a jégen, amikor elsőként beszakadt alatta a felszín. A két idősebb testvér azonnal utána ugrott, hogy segítsen neki — ám ezzel ők is a jeges vízbe estek.
Az anya a sikolyokra rohant a tóhoz, és megpróbálta egyesével kiemelni a gyerekeket, de a jég minden alkalommal beszakadt alatta is.
Három gyerek volt, és csak egy anya
— mondta megtörten.
Hősies mentés, de túl későn
A tragédia közben az édesanya maga is bajba került, őt végül egy szomszéd mentette ki kötél segítségével. A két idősebb fiút a mentők és a szomszédok húzták ki elsőként a vízből, majd kórházba szállították őket, de az életüket már nem tudták megmenteni.
A legkisebb gyermeket csak később találták meg, miután a mentőegységek hosszú ideig átvizsgálták a tavat.
„Öleljétek meg a gyerekeiteket”
Az anya szívszorító szavakkal emlékezett meg fiairól.
A legidősebb amerikaifutball-játékos akart lenni, a középső imádott énekelni és táncolni, míg a legkisebb mindig nevetést vitt a család életébe.
„Ez a tragédia arra tanít, hogy mindig mondjátok el a gyerekeiteknek, mennyire szeretitek őket” — üzente más szülőknek.
Nem elszigetelt eset
A tragédia egy pusztító téli vihar idején történt, amely Texas mellett az Egyesült Államok több államát is sújtotta. Az extrém hideg és a jegesedés az elmúlt napokban már több mint húsz ember életét követelte, miközben százezrek maradtak áram nélkül.
