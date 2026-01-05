Újabb tragédia Disney Worldben – mi történt már megint?

Újabb tragédia árnyékolja be a Walt Disney birodalmat. Az év elején, péntek este egy férfi holttestét találták meg a Walt Disney World Resort Disney Springs nevű üdülőhelyen és szórakoztató-központban.

Több tragédia, haláleset is történt a floridai Disney Worldben az elmúlt hónapokban

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az újabb tragikus eset már a hatodik az elmúlt három hónapban, amelyek során többször is a figyelem középpontjába került a floridai Disney World – írja a New York Post.

A holttestet a Disney Springs Orange Garage nevű parkolóházában találták meg, és a hatóságok lehetséges öngyilkosságként kezelik az ügyet, bár további részleteket egyelőre nem közöltek.

Egyik tragédia a másik után

Ez a tragikus eset folytatja azt a sorozatot, amely október közepén kezdődött „A világ legvarázslatosabb helyének” hirdetett szórakoztató- és üdülőkomplexumban. Akkor a 31 éves Summer Equitz – akit Disney-rajongóként ismertek – lett öngyilkos a Disney World egyik hoteljében.

Néhány nappal később egy 60-as éveiben járó férfi hunyt el egészségügyi probléma miatt a Fort Wilderness Resort & Campground területén, majd Matthew Alec Cohn, a 28 éves férfi a hotel 12. emeletéről zuhant le és vesztette életét.

November elején további két haláleset történt az orlandói Disney World területén – egyik egy középkorú nő a Pop Century Resortnál, másik pedig a Saratoga Springs Resort & Spa közelében –, de az ő halálukról részleteket nem közöltek.

Márciusban tűz ütött ki a Disney World Epcot parkjának francia pavilonjában.

Nincs összefüggés a halálesetek között

A sorozatos halálesetek nem kapcsolódnak egymáshoz közvetlenül, de a média és a közvélemény figyelme mégis ráirányult a Disney-re az ott történt tragédiák miatt. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok tovább folynak, és több esetben nem merült fel bűncselekmény gyanúja.