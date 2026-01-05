Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális támadás Donald Trump alelnöke ellen – ez példátlan

Gyász

Döbbenetes tragédia: meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

tragédia

Újabb tragédia Disney Worldben – mi történt már megint?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A minap holttestet találtak az orlandói Disney Springsben. Az újabb tragédia már a hatodik haláleset az üdülőhelyen az elmúlt hónapokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tragédiahalálesetdisney worldwalt disneyholttest

Újabb tragédia árnyékolja be a Walt Disney birodalmat. Az év elején, péntek este egy férfi holttestét találták meg a Walt Disney World Resort Disney Springs nevű üdülőhelyen és szórakoztató-központban.

ORLANDO, FLORIDA - FEBRUARY 01: A sign welcomes visitors near an entrance to Walt Disney World on February 01, 2024, in Orlando, Florida. A federal judge has dismissed a lawsuit against Florida Gov. Ron DeSantis, which Walt Disney Co. said it will be appealing its loss in a lawsuit. The case revolves around the Governor taking over Disney's special governing district after Disney opposed Florida legislation that critics have dubbed Dont Say Gay. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), tragédia
Több tragédia, haláleset is történt a floridai Disney Worldben az elmúlt hónapokban
Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az újabb tragikus eset már a hatodik az elmúlt három hónapban, amelyek során többször is a figyelem középpontjába került a floridai Disney World – írja a New York Post

A holttestet a Disney Springs Orange Garage nevű parkolóházában találták meg, és a hatóságok lehetséges öngyilkosságként kezelik az ügyet, bár további részleteket egyelőre nem közöltek.

Egyik tragédia a másik után

Ez a tragikus eset folytatja azt a sorozatot, amely október közepén kezdődött „A világ legvarázslatosabb helyének” hirdetett szórakoztató- és üdülőkomplexumban. Akkor a 31 éves Summer Equitz – akit Disney-rajongóként ismertek – lett öngyilkos a Disney World egyik hoteljében. 

Néhány nappal később egy 60-as éveiben járó férfi hunyt el egészségügyi probléma miatt a Fort Wilderness Resort & Campground területén, majd Matthew Alec Cohn, a 28 éves férfi a hotel 12. emeletéről zuhant le és vesztette életét

November elején további két haláleset történt az orlandói Disney World területén – egyik egy középkorú nő a Pop Century Resortnál, másik pedig a Saratoga Springs Resort & Spa közelében –, de az ő halálukról részleteket nem közöltek.

Márciusban tűz ütött ki a Disney World Epcot parkjának francia pavilonjában.

Nincs összefüggés a halálesetek között

A sorozatos halálesetek nem kapcsolódnak egymáshoz közvetlenül, de a média és a közvélemény figyelme mégis ráirányult a Disney-re az ott történt tragédiák miatt. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok tovább folynak, és több esetben nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!