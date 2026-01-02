Hajszálon múlt a tragédia egy gátnál – elképesztő videó

Drámai jelenetek játszódtak le 2025. december 29-én este a dél-afrikai Standerton közelében található Grootdraai-gátnál, amikor egy motoros csónak irányíthatatlanná vált, és veszélyesen közel sodródott a gáthoz, csupán perceken múlott a tragédia. A fedélzeten tartózkodó négy férfi tehetetlenül sodródott az erős áramlásban, miközben alattuk mintegy negyven méteres zuhanással ömlött tovább a víz a Vaal folyó felé.

Ennyin múlott a tragédia a Grootdraai-gátnál

Fotó: Facebook

A riasztás este hét óra után érkezett, miután rendőrségi búvárok észlelték a veszélyes helyzetet. A körülmények rendkívül kockázatosak voltak: az erős sodrás és a zuhatag közelsége miatt a csónak bármelyik pillanatban átbukhatott volna a peremen, ami szinte biztosan a négy ember halálával végződött volna – írja a Cape Times.

Egy vízügyi szakembernek köszönetően nem lett tragédia

A helyszínre érkező mentőegységek – köztük a National Sea Rescue Institute (NSRI) több csapata, rendőrök, tűzoltók és mentősök – kezdetben nem tudtak közvetlenül beavatkozni.

A kritikus pillanatban azonban egy vízügyi szakember három zsilipkapu megnyitásával csökkentette a víznyomást, így ideiglenesen sikerült stabilizálni a csónak helyzetét, és megakadályozni, hogy az azonnal a zuhatagba sodródjon.

Ezután az NSRI mentőhajója óvatos manőverezéssel közelítette meg a bajba jutott csónakot. A mentők speciális dobókötél segítségével rögzítették az embereket és járművüket. A mentőhajó lassan hátramenetbe kapcsolt, és sikerült elvontatni a csónakot a veszélyzónából.

A négy férfit végül biztonságban partra szállították, ahol egészségügyi vizsgálaton estek át. Szerencsére egyikük sem sérült meg. A csónakot és a benne lévő felszerelést a hatóságok későbbi időpontban próbálják kiemelni.

