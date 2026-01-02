Gázvezeték robbant fel – brutális videón a hatalmas tűz

Szörnyű tragédia rázta meg az új év második napján Indonéziát. Hatalmas tűz ütött ki egy gázvezeték robbanása után Batu Ampar faluban, Riau tartományban. A detonációt követően a lángok a beszámolók szerint 15 méter magasra is felcsaptak, ami miatt a hatóságok azonnali evakuálást és útlezárásokat rendeltek el a környéken. A robbanás a PT Trans Gas Indonesia (TGI) kezelésében lévő vezetéken történt a Batu Amparhoz tartozó Dusun Nibul térségében – írja a RiauPos.

A tűzoltók nagy erővel vonultak a tragédia helyszínére

Fotó: SYNATRIA RESPATI / AFP

A tragédia során házak semmisültek meg

A tűz következtében több lakóház és jármű is megsemmisült, valamint két teherautó-sofőr megsérült, akiket kórházba szállítottak. A közelben futó Jalan Lintas Timur főút forgalmát ideiglenesen leállították biztonsági okokból. A helyi hatóságok biztonsági zónát jelöltek ki, és vizsgálják a robbanás pontos okát. A katasztrófavédelem és a rendőrség továbbra is a helyszínen dolgozik, hogy megelőzzék az esetleges további veszélyeket, tragédiákat.

Massive fire broke out after a gas pipeline explosion in Batu Ampar Village, Riau Province, Indonesia (02.01.2026) pic.twitter.com/KwvECKM2z3 — Disaster News (@Top_Disaster) January 2, 2026

A PT Trans Gas Indonesia ideiglenesen leállította a gázelosztást a térségben, amíg a vizsgálat és a javítás folyamata tart. A helyi rendőrség arra kérte a közlekedőket, hogy tartsanak távolságot a helyszíntől mindaddig, amíg a hatóságok minden veszélyforrást el nem hárítanak.

Az elmúlt év végén is súlyos tragédia rázta meg az ázsiai országot, miután egy idősotthonban pusztító lángok követeltek emberéleteket. A tűz egy manadói intézményben tört ki, ahol a bentlakók többsége alvás közben rekedt a füsttel telt épületben.

Korábban pedig földcsuszamlás pusztított Indonéziában: egy egész város omlott össze percek alatt.

