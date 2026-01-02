Gázvezeték robbant fel – brutális videón a hatalmas tűz

Hírlevél
Súlyos ipari baleset történt Batu Ampar faluban, az indonéziai Riau tartományban. A tragédia során egy föld alatti gázvezeték robbant fel, ami után hatalmas tűz ütött ki péntek délután.
Szörnyű tragédia rázta meg az új év második napján Indonéziát. Hatalmas tűz ütött ki egy gázvezeték robbanása után Batu Ampar faluban, Riau tartományban. A detonációt követően a lángok a beszámolók szerint 15 méter magasra is felcsaptak, ami miatt a hatóságok azonnali evakuálást és útlezárásokat rendeltek el a környéken. A robbanás a PT Trans Gas Indonesia (TGI) kezelésében lévő vezetéken történt a Batu Amparhoz tartozó Dusun Nibul térségében – írja a RiauPos.

A tűzoltók nagy erőkel vonultak a tragédia helyszínére
A tűzoltók nagy erővel vonultak a tragédia helyszínére
Fotó: SYNATRIA RESPATI / AFP

A tragédia során házak semmisültek meg

A tűz következtében több lakóház és jármű is megsemmisült, valamint két teherautó-sofőr megsérült, akiket kórházba szállítottak. A közelben futó Jalan Lintas Timur főút forgalmát ideiglenesen leállították biztonsági okokból. A helyi hatóságok biztonsági zónát jelöltek ki, és vizsgálják a robbanás pontos okát. A katasztrófavédelem és a rendőrség továbbra is a helyszínen dolgozik, hogy megelőzzék az esetleges további veszélyeket, tragédiákat.

A PT Trans Gas Indonesia ideiglenesen leállította a gázelosztást a térségben, amíg a vizsgálat és a javítás folyamata tart. A helyi rendőrség arra kérte a közlekedőket, hogy tartsanak távolságot a helyszíntől mindaddig, amíg a hatóságok minden veszélyforrást el nem hárítanak.

Az elmúlt év végén is súlyos tragédia rázta meg az ázsiai országot, miután egy idősotthonban pusztító lángok követeltek emberéleteket. A tűz egy manadói intézményben tört ki, ahol a bentlakók többsége alvás közben rekedt a füsttel telt épületben.

Korábban pedig földcsuszamlás pusztított Indonéziában: egy egész város omlott össze percek alatt.
 

 

