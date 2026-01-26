Lezuhant egy magánrepülő a hóvihar miatt

A nyolc embert szállító magánrepülőgéppel vasárnap este történt a tragédia a Bangor Nemzetközi Repülőtéren, miközben heves hóesés sújtotta a térséget. A Bombardier Challenger 600-as gép közvetlenül a felszállás után lezuhant – áll a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közleményében, amit a New York Post közölt. A repülőgép egy houstoni székhelyű ügyvédi iroda nevére van bejegyezve a szövetségi nyilvántartások szerint.

A tragédia során egy ilyen Bombardier Challenger 600-as gép zuhant le – Fotó: Maarten Visser from Capelle aan den IJssel, Nederland/wikipedia

Egy incidens történt a repülőtéren, amely kivizsgálás alatt áll. Az elsősegélynyújtók a helyszínen vannak és felmérik a helyzetet. Kérjük, kerüljék el a repülőteret

– tette közzé a Bangor Nemzetközi Repülőtér a közösségi médiában.

A tragédia előtt rossz látási viszonyokról számoltak be

Maine államot jelenleg súlyos havazás és fagypont alatti hőmérséklet sújtja, miközben a Fern nevű téli vihar vasárnap az északkeleti régió nagy részén tombolt. A baleset előtti pillanatokban a pilóták és a légiforgalmi irányítók rossz látási viszonyokról és a repülőgép jegesedés-mentesítéséről beszéltek – derül ki a CNN által megszerzett hangfelvételből. A felvétel szerint az irányító ennek ellenére engedélyt adott a pilótának a felszállásra.

Mindössze két perccel később egy irányító felkiáltott: „Minden forgalom leállítva a repülőtéren! Minden forgalom leállítva a repülőtéren!”

Ezután egy másik irányító dermesztő hangon ezt mondta: „Egy repülőgép fejjel lefelé van. Van egy utasszállító repülőgép fejjel lefelé.”

