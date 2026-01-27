Turistákkal teli hajó borult fel – többen meghaltak

A rendőrség megerősítette: a hajón 25 francia állampolgár, egy idegenvezető és a kapitány tartózkodott, amikor a jármű a Maszkat melletti Muttrah térségében, hirtelen felborult. A mentőegységek perceken belül a helyszínre érkeztek. A Civil Defence and Ambulance Authority búvárai és mentősei azonnal megkezdték az emberek kiemelését a vízből. A tragédia azonban nem volt elkerülhető: három utast már nem tudtak megmenteni, ketten könnyebb sérülésekkel megúszták, őket a helyszínen látták el, számolt be a Sun.

A tragédia során egy francia turistákat szállító hajó borult fel, hárman meghaltak – Fotó: MATTES RENE / HEMIS.FR / hemis.fr

A tragédia hátterében a zsúfoltság állt?

A hatóságok szerint az időjárás és az esetleges túlterhelés is szerepet játszhatott a tragédiában. A pontos okokat vizsgálják, a nyomozás folyamatban van. A mostani baleset nem egyedi: tavaly Thaiföldnél süllyedt el egy turistákkal teli komp, miután hatalmas hullámok csaptak át rajta. Akkor 97 ember volt a fedélzeten – csodával határos módon mindenkit kimentettek. Nem sokkal később a Dominikai Köztársaság partjainál is elsüllyedt egy kirándulókat szállító katamarán. A drámai felvételeken több mint 50 ember sodródott a nyílt tengeren, miközben a mentők mentőöveket dobáltak nekik.

Szakértők szerint a rossz időjárás és a felelőtlen szervezők egyre több életet sodornak veszélybe. A hatóságok most azt ígérik: szigorúbb ellenőrzések jönnek, hogy ne ismétlődhessen meg hasonló tragédia.

