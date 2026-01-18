Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos meghívót kapott Donald Trumptól

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

cukrász

Pékségi gép végzett a mindenki által szeretett cukrásszal

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázó ipari baleset történt Floridában: életét vesztette egy közkedvelt, 71 éves cukrász, miután beszorult egy ipari kenyértésztát keverő gépbe abban az élelmiszerboltban, ahol dolgozott. A tragikus baleset nagyon megrázta a helyi közvéleményt, hiszen az áldozatot mindenki szerette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cukrásztragikus balesetFlorida

A hatóságok tájékoztatása szerint Mordehay Grunbergert péntek hajnalban találták holtan a tragikus baleset után South Florida Kosher Marketben, North Miami Beachen. A rendőrség úgy véli, az idős férfi véletlen baleset áldozata lett, idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak – közölte a New York Post.

A tragikus balesetet szenvedő cukrász, Mordehay Grunberger és felesége, Inna Gastman Maor – Fotó: X
A tragikus balesetet szenvedő cukrász, Mordehay Grunberger és felesége, Inna Gastman Maor
Fotó: X

Tragikus baleset: a cukrász beleakadt a dagasztógépbe

A helyszínre érkező rendőrök szerint Grunberger valamilyen módon beleakadhatott az ipari dagasztógépbe, amely végzetes sérüléseket okozott. Az eset körülményeit tovább vizsgálják, az ügybe bekapcsolódott a munkahelyi baleseteket vizsgáló hatóság (OSHA) is. A bolt a tragédia után ideiglenesen bezárt.

A férfi a közösségi oldalán vezető cukrászként mutatkozott be, sokan ismerték és szerették. Özvegye, Inna Gastman Maor megrendítő sorokban búcsúzott tőle a Facebookon.

Ma tragikusan elvesztettem életem szerelmét, a legjobb barátomat, két fiam édesapját”

 – írta.

 Barátok és ismerősök tucatjai emlékeztek meg a férfiról, akit sokan jószívű, segítőkész emberként írtak le.

A rendőrség szerint a vizsgálat még tart, de minden jel arra utal, hogy ritka és tragikus munkahelyi baleset történt.

Saját présgépe nyomta agyon az ismert borászt

Matteo Forner borász balesete rázta meg az olaszországi közvéleményt.

Apja szeme láttára halt meg a 20 éves motoros – videó

Tragikus baleset történt a németországi Aschaffenburg közelében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!