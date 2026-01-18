Pékségi gép végzett a mindenki által szeretett cukrásszal

A hatóságok tájékoztatása szerint Mordehay Grunbergert péntek hajnalban találták holtan a tragikus baleset után South Florida Kosher Marketben, North Miami Beachen. A rendőrség úgy véli, az idős férfi véletlen baleset áldozata lett, idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak – közölte a New York Post.

A tragikus balesetet szenvedő cukrász, Mordehay Grunberger és felesége, Inna Gastman Maor

Tragikus baleset: a cukrász beleakadt a dagasztógépbe

A helyszínre érkező rendőrök szerint Grunberger valamilyen módon beleakadhatott az ipari dagasztógépbe, amely végzetes sérüléseket okozott. Az eset körülményeit tovább vizsgálják, az ügybe bekapcsolódott a munkahelyi baleseteket vizsgáló hatóság (OSHA) is. A bolt a tragédia után ideiglenesen bezárt.

A férfi a közösségi oldalán vezető cukrászként mutatkozott be, sokan ismerték és szerették. Özvegye, Inna Gastman Maor megrendítő sorokban búcsúzott tőle a Facebookon.

Ma tragikusan elvesztettem életem szerelmét, a legjobb barátomat, két fiam édesapját”

– írta.

Barátok és ismerősök tucatjai emlékeztek meg a férfiról, akit sokan jószívű, segítőkész emberként írtak le.

A rendőrség szerint a vizsgálat még tart, de minden jel arra utal, hogy ritka és tragikus munkahelyi baleset történt.

