Szörnyű baleset: ötéves kisfiút gázoltak halálra

Halálos kimenetelű baleset történt csütörtökön Szlovákiában, amely során életét vesztette egy ötéves kisfiú. A tragikus baleset más sofőröknek is tanulságos lehet.
A tragikus baleset röviddel déli 12 óra előtt történt Sačurov községben (Vranov nad Topľou-i járás) – közölte a Parameter.
Teherautó okozta a tragikus balesetet
A rendőrség közlése szerint egy teherkocsi gázolta el az ötéves kisfiút, aki a történtek során belehalt sérüléseibe.
A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, egyúttal figyelmezteti a sofőröket, hogy legyenek rendkívül körültekintők, különösen a községekben, a lakóövezetekben és a gyerekek közelében.
