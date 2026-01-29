Szörnyű baleset: ötéves kisfiút gázoltak halálra

A tragikus baleset röviddel déli 12 óra előtt történt Sačurov községben (Vranov nad Topľou-i járás) – közölte a Parameter.

A tragikus balesetről a rendőrség közölt információkat (illusztráció)

Fotó: Illusztráció/iStock.com

Teherautó okozta a tragikus balesetet

A rendőrség közlése szerint egy teherkocsi gázolta el az ötéves kisfiút, aki a történtek során belehalt sérüléseibe.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, egyúttal figyelmezteti a sofőröket, hogy legyenek rendkívül körültekintők, különösen a községekben, a lakóövezetekben és a gyerekek közelében.

