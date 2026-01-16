Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Látta már?

Macront veri a felesége? - az internet szerint képen a bizonyíték 

házassági évforduló

Tragikus házassági évforduló: a feleség elviharzott, majd holtan találták

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázó fordulatot vett egy romantikusnak induló hétvége Angliában. A mindössze 30 éves Abigail Garside-et holtan találták, miután férjével az első házassági évfordulójukat ünnepelték egy elegáns wellness hotelben. A tragikus évfordulóban tudatmódosító szerek is szerepet játszottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
házassági évfordulóAngliatragédia

A fiatal pár még órákkal korábban boldog, pezsgőzős fotókat osztott meg a közösségi oldalakon a harrogate-i luxusszállodából. Ekkor még senki sem gondolta, hogy egy tragikus évfordulót örökítettek meg. „Csodás nap Harrogate-ben, az első házassági évfordulónkat ünnepeljük” – írta Abigail, míg férje, Samuel szerelmes sorokkal köszöntötte feleségét – olvasható a Daily Star cikkében

Tragikus évforduló: a feleséget holtan találták – Fotó: X
Tragikus évforduló: a feleséget holtan találták
Fotó: X

Tragikus évforduló alkohollal és kokainnal

Az este azonban tragédiába torkollott. A bíróságon elhangzottak szerint alkoholfogyasztás és kábítószer-használat után vita alakult ki köztük egy belvárosi bárban, majd a veszekedés a hotelben is folytatódott. Abigail végül feldúltan elhagyta a szobát, telefonját hátrahagyva. Férje később hiába kereste.

A nőt másnap hajnalban egy járókelő találta meg a városközpontban, életét már nem tudták megmenteni. A vizsgálat kimutatta, hogy szervezetében jelentős mennyiségű alkohol és kokain volt, ami a halottkém szerint döntően befolyásolhatta a viselkedését.

A hatóság hangsúlyozta: Abigail boldog házasságban élt, terveik szerint hamarosan Ausztráliába költöztek volna, és semmilyen mentális betegsége nem volt. A halottkém megállapítása szerint a történtek teljesen idegenek voltak tőle, és józan állapotban minden bizonnyal másként alakult volna a sorsa.

Pár éve az ár vitte el mindenüket, most tűz pusztította el a maradékot

Óriási tűz ütött ki Szöul egyik nyomornegyedében, sokan mindenüket elvesztették. 

Cápatámadás áldozata lett egy turista

Egy amerikai turista életét vesztette a Karib-tenger térségében, egy forgalmas partszakasz közelében történt incidens során.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!