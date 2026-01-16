Tragikus házassági évforduló: a feleség elviharzott, majd holtan találták

A fiatal pár még órákkal korábban boldog, pezsgőzős fotókat osztott meg a közösségi oldalakon a harrogate-i luxusszállodából. Ekkor még senki sem gondolta, hogy egy tragikus évfordulót örökítettek meg. „Csodás nap Harrogate-ben, az első házassági évfordulónkat ünnepeljük” – írta Abigail, míg férje, Samuel szerelmes sorokkal köszöntötte feleségét – olvasható a Daily Star cikkében.

Tragikus évforduló: a feleséget holtan találták

Tragikus évforduló alkohollal és kokainnal

Az este azonban tragédiába torkollott. A bíróságon elhangzottak szerint alkoholfogyasztás és kábítószer-használat után vita alakult ki köztük egy belvárosi bárban, majd a veszekedés a hotelben is folytatódott. Abigail végül feldúltan elhagyta a szobát, telefonját hátrahagyva. Férje később hiába kereste.

A nőt másnap hajnalban egy járókelő találta meg a városközpontban, életét már nem tudták megmenteni. A vizsgálat kimutatta, hogy szervezetében jelentős mennyiségű alkohol és kokain volt, ami a halottkém szerint döntően befolyásolhatta a viselkedését.

A hatóság hangsúlyozta: Abigail boldog házasságban élt, terveik szerint hamarosan Ausztráliába költöztek volna, és semmilyen mentális betegsége nem volt. A halottkém megállapítása szerint a történtek teljesen idegenek voltak tőle, és józan állapotban minden bizonnyal másként alakult volna a sorsa.

Tragic Anniversary Celebration Ends in Sudden Death in the UK

In North Yorkshire, England, 30-year-old dressage rider Abigail Garside tragically died suddenly on her first wedding anniversary. Earlier in the day, she had shared joyful photos with her husband in a hot tub. She was… pic.twitter.com/OKnsSbFshF — Your Daily Digest (@GalacticScope) August 29, 2025

