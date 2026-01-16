George R. R. Martin megszólalt: ezt lehet tudni a Trónok harca folytatásáról

A Trónok harca könyvsorozat következő része, A tél szelei, még mindig nem jelent meg, és az író, George R. R. Martin legutóbbi nyilatkozatai szerint a befejezés nem lesz gyors. A rajongók évek óta várnak, miközben Martin elárulta, miért küzd a folytatás megírásával – írja az Independent.

George R. R. Martin, a Trónok harca könyvek írója – Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

Miért késik a Trónok harca folytatása?

A 77 éves szerző bevallotta, hogy a könyv írása nehezebben megy, mint korábban. A „valódi írás” egyre nagyobb kihívás számára, és saját bevallása szerint talán túlságosan optimista volt azzal kapcsolatban, mennyire gyorsan tud dolgozni.

Martin gyakran visszatér régebbi fejezetekhez, újraírásokat végez, vagy más karakterek szemszögéből ír, ami tovább lassítja a munkát.

Visszatérhet-e Jon Snow a Trónok harca A tél szelei könyvben?

Az író szerint a könyv tartalmazni fog Jon Snow nézőpontú fejezeteket, annak ellenére, hogy a sorozatban a karaktert megölték, majd feltámasztották. Ez arra utal, hogy Snow valóban visszatérhet az élők közé, de a könyv eseményei eltérnek az HBO-sorozattól, így a rajongók új csavarokra számíthatnak.

Martin azt is jelezte, hogy a könyv befejezése nem lesz olyan „boldog”, mint a sorozaté, és több karakter sorsa tragikus ívet követ majd.

Mit mondott George R. R. Martin a könyv késéséről?

A késés oka részben az, hogy Martint más projektjei is lekötik, például új spin-off történetek. Bár A tél szelei most a fő prioritás, időnként nem érzi magát készen, hogy csak ezt írja. A szerző biztosítja a rajongókat, hogy továbbra is elkötelezett a történet befejezése mellett, és bár a könyv még várat magára, a világ és a karakterek sorsa a tervei szerint folytatódik.

