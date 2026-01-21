Nagy a baj! Leszállni kényszerült az Air Force One – Veszélyben van Trump?

A lap szerint kisebb elektromos meghibásodás miatt az Air Force One kénytelen volt visszafordulni, alig egy órával a felszállás után. A repülőgép kedden késő este indult volna Svájcba, a davosi Világgazdasági Fórumra, Donald Trump amerikai elnökkel a fedélzetén – közölték a Fehér Ház tisztviselői.

Trump repülője visszatért Marylandbe. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Műszaki hiba miatt félbeszakadt Trump davosi repülése

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a fedélzeten utazó újságíróknak elmondta, hogy a Joint Base Andrewsról történő felszállás után a személyzet egy kisebb elektromos problémát észlelt. Az óvatosság jegyében úgy döntöttek, visszatérnek a marylandi bázisra.

Az Air Force One keleti parti idő szerint 23 óra 7 perckor landolt újra a katonai támaszponton. Leavitt közlése szerint az elnök egy másik repülőgéppel indul tovább Davosba.

Újságírók arról számoltak be, hogy a sajtókabinban rövid időre kialudtak a fények a felszállás után, hivatalos magyarázatot azonban erre nem adtak.

Donald Trump a Világgazdasági Fórumra tartott, ahol eredetileg szerda reggel fél kilenc körül szólalt volna fel, közvetlenül az érkezés után. A program azonban a történtek miatt késhet.

Érdekes utazás lesz. Fogalmam sincs, mi fog történni, de jó kezekben vagytok

– mondta Trump újságíróknak még a Fehér Ház kertjében, az indulás előtt.