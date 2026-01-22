Trump és Orbán Viktor közösen átírja a történelmet: mutatjuk, kik csatlakoztak az új világrendhez

Ahogy azt az Origo korábban megírta, Donald Trump Davosban aláírta a Béketanács alapító okiratát, amellyel hivatalosan is létrejött az általa kezdeményezett új nemzetközi testület. A Béketanács mostanra már több tucat állam érdeklődését váltotta ki, miközben egyre élesebb vitákat gerjeszt az ENSZ jövőbeli szerepéről.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: AFP

Mi a Trump Béketanács, és mi a célja?

A Trump Béketanács ötlete tavaly szeptemberben merült fel, amikor Donald Trump bemutatta a Gázai övezet háborújának lezárását célzó béketervét. Az elképzelés szerint a testület eredetileg Gáza háború utáni irányítását és újjáépítésének koordinálását szolgálná, a Reuters által látott alapító dokumentum azonban ennél jóval szélesebb hatáskört vázol fel. A Béketanács globális konfliktusok kezelésében is szerepet kapna, és lényegében az ENSZ alternatívájaként jelenne meg a nemzetközi politikában.

A tanács első elnöke maga Trump lenne, aki jelentős végrehajtói jogkörökkel rendelkezne, beleértve a döntések megvétózását és a tagok eltávolítását is. Az alapító okirat szerint a tagság alapértelmezésben három évre szól, ugyanakkor az országok egymilliárd dollár befizetésével élethosszig tartó tagságot szerezhetnek. A Fehér Ház közlése alapján a Béketanács alapító végrehajtó testületében helyet kapott Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott, Tony Blair volt brit miniszterelnök és Jared Kushner is.

Kik csatlakoztak, és kik maradnak távol?

Egy magas rangú fehér házi tisztviselő szerint eddig mintegy 35 vezető jelezte csatlakozási szándékát az ötven körüli meghívott közül. A részt vevő országok között több közel-keleti állam is szerepel, köztük Izrael, Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia és Egyiptom. A NATO-tagok közül Törökország és Magyarország is igent mondott, Orbán Viktor részvétele a davosi aláíráson különösen nagy figyelmet kapott. A csatlakozók listáján szerepel továbbá Örményország és Azerbajdzsán is, amelyek tavaly amerikai közvetítéssel kötöttek békemegállapodást.

Ugyanakkor több hagyományos nyugati szövetséges elutasító vagy kiváró álláspontra helyezkedett. Norvégia és Svédország nemet mondott, Franciaország szintén nem kíván csatlakozni, amit Trump vámfenyegetéssel reagált le. Kanada elvben nyitott, de a részletekről még tárgyal, míg Németország és Nagy-Britannia egyelőre nem foglalt egyértelműen állást. Különösen vitatott Alekszandr Lukasenko csatlakozása, amely a Belarusz és Washington közötti közeledés jele, miközben több európai ország éppen emiatt fontolgatja a távolmaradást.