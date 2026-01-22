Trump Béketanács-aláírása ünnepélyes keretek között zajlott Davosban, ahol több mint egy tucat ország képviselője jelent meg a ceremónián. A színpadon jelen voltak közel-keleti és dél-amerikai államok vezetői, köztük Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Argentína és Paraguay képviselői, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Nikol Pasinján örmény kormányfő és Ilham Alijev azeri elnök is.

Trump végre aláírta: most az egész világrend felborul

Fotó: AFP

A CNN beszámolója szerint kevesebb mint húsz ország csatlakozott a ceremóniához, és az Egyesült Államok hagyományos nyugat-európai szövetségesei közül egyetlen állam sem állt Trump mellett a színpadon. A volt amerikai elnök beszédében hangsúlyozta: a Béketanács együtt fog működni más nemzetközi szervezetekkel, köztük az ENSZ-szel is. A felszólalás után Caroline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője bejelentette, hogy a testület hivatalosan is nemzetközi szervezetté vált, majd az állami vezetők egymás után írták alá az alapító okiratot.

Milliárdos tagság és vitatott meghívások

A Béketanács eredeti elképzelése szerint a Gázai övezet háború utáni irányítását szolgálná Trump béketervének részeként, az alapító dokumentum azonban ennél jóval szélesebb jogköröket határoz meg. A testület gyakorlatilag egy új globális fórumként jelenne meg, amelyet maga Trump vezetne elnökként. A csatlakozó országok számára az ajánlat egymilliárd dolláros, élethosszig szóló tagságot tartalmaz, ami már önmagában komoly vitákat váltott ki.

Mintegy hatvan állam kapott meghívást a Béketanácsba, köztük Oroszország, Belarusz és Ukrajna is. Január 20-án Alekszandr Lukasenko írta alá elsőként európai vezetőként a csatlakozási dokumentumot, miközben több európai ország már most a kilépést fontolgatja, részben Oroszország meghívása miatt.

Vlagyimir Putyin megerősítette, hogy Moszkva megkapta a meghívót, és jelezte: Oroszország kész egymilliárd dollárt átutalni a Béketanácsnak az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyonból, még azelőtt, hogy a részvétel konkrét feltételeiről döntés születne. A befagyasztott vagyon kérdése így már a testület indulásakor a nemzetközi viták egyik központi elemévé vált.