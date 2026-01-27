Trump válaszolt a kiszivárgott dokumentumokra – kiderült az igazság

A Financial Times forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Trump adminisztrációja ultimátumot adott át Kijevnek: az Egyesült Államok csak akkor nyújtana biztonsági garanciákat Ukrajnának, ha az elfogad egy békemegállapodást, amely területi engedményekkel járna. A lap szerint Washington akár növelné is a fegyverszállításokat, amennyiben Zelenszkij elfogadná ezeket a feltételeket.

Trump cáfolta az Ukrajnának adott ultimátum hírét

Fotó: Patrick Smith / Getty Images/AFP

A Fehér Ház reakciója azonnali volt. Anna Kelly helyettes szóvivő kijelentette: „Ez abszolút nem igaz.” Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok szerepe nem az, hogy rákényszerítsen bármit Ukrajnára, hanem az, hogy a feleket közelebb hozza egy megállapodáshoz. Kelly egyúttal bírálta az FT-t is, mondván, sajnálatos, hogy a lap anonim forrásoknak ad teret, akik félrevezető információkat terjesztenek.

Érdekesség, hogy maga az FT is idézett egy másik névtelen forrást, amely szerint az Egyesült Államok nem próbálja rákényszeríteni Ukrajnát területi engedményekre, és a biztonsági garanciák kérdése Oroszország és Ukrajna álláspontjától egyaránt függ.

Zelenszkij nem enged a területekből

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben egyértelművé tette álláspontját: Ukrajna semmilyen körülmények között nem mond le az elveszített területekről. Szerinte a béketárgyalások csak akkor lehetnek eredményesek, ha mindhárom fél – Ukrajna, Oroszország és a közvetítők – kompromisszumot kötnek.

Zelenszkij elismerte, hogy számos vitás kérdés maradt, ugyanakkor szerinte ezek száma fokozatosan csökken. Nemrég Abu-Dzabiban háromoldalú egyeztetés zajlott, ahol Kijev elutasította Moszkva követelését az ukrán csapatok kivonásáról a Donbaszból. Ezzel szemben Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője és Putyin különmegbízottja úgy fogalmazott: a donbaszi kivonulás jelentené az utat a béke felé Ukrajna számára.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közben emlékeztetett arra, hogy az anchorage-i csúcson elfogadott területi rendezési formula továbbra is a konfliktus lezárásának alapja Moszkva szerint. A háttérben egyre több nyugati elemzés jelenik meg arról, hogy Ukrajna stratégiai zsákutcába került, és Trump környezetében is erősödik az a vélemény, hogy Kijevnek fájdalmas döntéseket kell hoznia a háború lezárásához.