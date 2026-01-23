Elképesztő, milyen aljas dologra akarja Brüsszel rávenni Trumpot

Az európai vezetők megpróbálták meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt és adminisztrációját arról, hogy az amerikai csapatok ukrajnai telepítése lenne az egyetlen valódi garancia a tartós békére. Erről január 23-án írt a Politico.

Donald Trump.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Amerikai katonákat akart Európa Ukrajnába, Trump visszautasította

A lap szerint az európai tisztviselők ugyanakkor egyre nagyobb kételyeket fogalmaznak meg zárt ajtók mögött. Úgy látják, Trump korábbi politikája alapján egyáltalán nem biztos, hogy az Egyesült Államok valóban betartaná az ígért biztonsági garanciákat.

A Politico beszámolója szerint az egyeztetésekben Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök is aktívan részt vett, de érdemi áttörést nem értek el.

A lap úgy tudja, az európai vezetők előtt jelenleg két sürgős feladat áll: rövid távon stabilizálni az ukrajnai helyzetet, valamint kezelni a Grönland körüli egyre feszültebb vitát Washingtonnal.

A Financial Times egy nappal korábban arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi Világgazdasági Fórumon nem tudott megállapodni Trumppal a biztonsági garanciákról. A kudarc súlyos presztízsveszteséget jelentett Zelenszkij számára, aki mindenáron további amerikai kötelezettségvállalásokat akart kicsikarni Kijev támogatására.