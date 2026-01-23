Trump kiborult a pletykák miatt, nyíltan beszélt az egészségi állapotáról

Trump egészségügyi helyzete kapcsán az amerikai elnök elmondta, hogy: a sérülés hátterében nem betegség vagy egészségügyi probléma áll. Donald Trump elmondása alapján a zúzódás egy egyszerű baleset következménye, amely a svájci Davosban történt, a Világgazdasági Fórumon. A volt amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a róla terjedő feltételezések megalapozatlanok – írja a New York Post.

Donald Trump amerikai elnök részt vesz a „Béketanács” ülésén a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén, 2026. január 22-én

Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Trump egészségügyi helyzete

Donald Trump elmondta, hogy a sérülést akkor szerezte, amikor egy asztalba ütötte a kezét a Világgazdasági Fórum helyszínén, Davosban. A politikus szerint a baleset hétköznapi volt, és nem áll összefüggésben az egészségi állapotával. Úgy fogalmazott: a zúzódás megjelenése önmagában nem utal komolyabb problémára.

Trump szerint a zúzódás méretében szerepet játszhat az is, hogy nagy dózisú aszpirint szed.

Elmondása alapján orvosa szerint nincs feltétlenül szüksége a gyógyszerre, mivel egészséges, ő azonban elővigyázatosságból szedi.

Donald Trump az egészségi állapota kapcsán hozzátette: az aszpirin mellékhatásaként könnyebben alakulhatnak ki véraláfutások, ezért fordult már elő korábban is hasonló jelenség.

A politikus hangsúlyozta, hogy nincs ok aggodalomra az állapota miatt. Donald Trump szerint a zúzódás nem jelent semmilyen komoly egészségügyi problémát, és visszautasította az ezzel kapcsolatos találgatásokat. Az amerikai elnök kijelentette: továbbra is aktív, és jól érzi magát.

