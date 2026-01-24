Trump elszólta magát? Ez lehet az új amerikai csodafegyver

Hírlevél
Az amerikai elnök újabb részleteket árult el a január 3-i különleges katonai műveletről, amelyben Nicolás Madurót, Venezuela korábbi elnökét és feleségét elfogták. Donald Trump állítása szerint kulcsfontosságú egy "titkos fegyver" a rajtaütés sikerében.
Donald TrumpfegyverNicolás MadurorajtaütésVenezuela

Donald Trump egyedülálló fegyverként jellemezte az eszközt, amely „leállította az ellenség berendezéseit és rakétáit” a caracasi bevetés során. A döntő pillanatban, amikor az amerikai helikopterek és drónok megérkeztek, a védekező rendszerek nem működtek – Trump szerint a rakéták egyszerűen nem indultak el. A titokzatos fegyverről nem árult el részleteket, azt mondta: „nem beszélhetek róla”, de hozzátette, hogy az akció egyetlen amerikai életet sem követelt, számolt be a New York Post. 

Donald Trump amerikai elnök részt vesz a „Béketanács” ülésén a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén, 2026. január 22-én
Donald Trump amerikai elnök discombobulatornak nevezte az amerikaiak Venezuelában bevetett titkos fegyverét
Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Sokkoló volt az amerikaiak rajtaütése

Helyszíni beszámolók szerint a Maduro védelmében álló katonák hirtelen bénultan estek össze: orrvérzés, hányás és mozgásképtelenség tüneteiről számoltak be – mintha egy rendkívül erős hang- vagy energiafegyver hatása alá kerültek volna. Egy volt testőr szerint a rendszerük hirtelen leállt, és „dronok lepték el az eget”, mielőtt az amerikai különleges erők megjelentek volna helikopteren.

A rajtaütést világszerte az egyik legmerészebb amerikai akciónak tartják azóta, hogy Oszama bin Ladent likvidálták. A műveletet az Egyesült Államok hadereje hajtotta végre, és Nicolás Maduro, valamint felesége Brooklynban, egy szövetségi börtönben várja tárgyalását kábítószer-terrorizmus és fegyverkereskedelem vádjával.

Venezuelában Delcy Rodríguez alelnök ideiglenes vezetőként vette át a hatalmat az alkotmányos tanács döntése alapján, miután Madurót eltávolították.

Mindenki találgatja, mi lehet pontosan Donald Trump titkos fegyvere

A Trump által „discombobulatornak” nevezett fegyver olyan titokzatos, hogy még a részletek is bizalmasak, de az elnök büszkén beszélt róla, amikor egy másik titokzatos energia- vagy hangfegyverről készült jelentésről kérdezték, amelyeket korábban a „Havana-szindróma” vizsgálatához is kapcsoltak.

Bár a konkrét technika azonosítása nehéz, a szakértők már most spekulálnak, hogy a modern hang- és energiafegyverek egy eddig ismeretlen, fejlett változatáról lehet szó – vagy az egész csak egyszerűen a tálalt narratíva része.

A nemzetközi közösség most azon vitatkozik, mit jelent ez a fegyver a jövő háborúi és a csúcstechnológiai fegyverkezési verseny szempontjából. Különösen azok után, hogy Trump kijelentette: az Egyesült Államoknak vannak olyan eszközei, „amelyeket mások nem is ismernek”.

