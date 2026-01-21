Hírlevél
egyesült állam

Trump és a NATO megállapodtak! Eldőlt Grönland sorsa

Donald Trump bejelentette, hogy a NATO főtitkárával folytatott egyeztetésen megállapodás alapjait rakták le Grönland és az egész sarkvidéki térség jövőjéről. Az amerikai elnök közölte: a döntés miatt eláll az európai országokat sújtó vámok bevezetésétől.
egyesült államdonald trumpgrönland

Donald Trump az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott találkozóján megállapodás alapjait fektették le Grönland és az egész sarkvidéki térség jövőjéről. Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében közölte: a felek olyan egyezség körvonalait alakították ki, amely szerinte az Egyesült Államok és valamennyi NATO-tagország számára előnyös lehet.

Trump és a NATO megállapodtak! Eldőlt Grönland sorsa
Trump és a NATO megállapodtak! Eldőlt Grönland sorsa Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

Trump hangsúlyozta, hogy a tervezett grönlandi megállapodás megvalósulása esetén jelentős stratégiai és biztonságpolitikai előnyökkel számol Washington és a szövetség egésze is. Az amerikai elnök szavai szerint az egyeztetések nemcsak Grönlandra, hanem az egész északi régióra kiterjednek.

Trump elengedte az európai vámokat

Trump bejelentése szerint a NATO-val folytatott tárgyalások hatására nem vezeti be azokat a vámokat, amelyek február 1-jén léptek volna hatályba az európai országokkal szemben. Az amerikai elnök közlése alapján ez a döntés közvetlen összefüggésben áll a kialakulóban lévő megállapodással, amelyet minden érintett fél számára előnyösnek nevezett.

Trump azt is elárulta, hogy további tárgyalások zajlanak az úgynevezett Golden Dome légvédelmi rendszer telepítéséről, amelyet az Egyesült Államok Grönlandon kívánna elhelyezni. Az elnök ígérete szerint a részletekről később ad tájékoztatást, „ahogy a tárgyalások előrehaladnak”.

 

