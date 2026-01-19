Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lehet, hogy emiatt nem találják Egressy Mátyást

Hűha!

Botrányos: Macron bemutatott Trumpnak

donald trump

Elképesztő dolog derült ki Trump elképzeléseiről – mutatjuk, mit eszelt ki

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump a világelit szeme láttára, Davosban pecsételné meg a Gázai övezetre vonatkozó „Békekonferencia Tanács” létrejöttét, ám az amerikai kezdeményezés már a rajt előtt vitákat szül: több ország hezitál, Emmanuel Macron pedig nemet mondott a részvételre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
donald trumpegyesült államokemmanuel macron

Donald Trump amerikai elnök január 22-én, csütörtökön Davosban tervezi aláírni a Gázai övezetre vonatkozó úgynevezett „Békekonferencia Tanács” megállapodását. A Bloomberg értesülései szerint az Egyesült Államok elnöke azt szeretné, ha a Világgazdasági Fórum helyszínén elfogadnák a testület teljes alapszabályát és hatásköreit.

trump
Donald Trump
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump Gázáról döntene, de nő az ellenállás

A források szerint azonban a dokumentum több pontja is komoly kételyeket váltott ki egyes meghívott résztvevők körében, akik emiatt elgondolkodtak azon, hogy csatlakozzanak-e az amerikai kezdeményezéshez.

A Bloomberg beszámolója alapján 

Emmanuel Macron francia elnök nem tervezi elfogadni Donald Trump meghívását, és várhatóan távol marad az újonnan létrehozandó tanácstól.

Korábban az Axios arról írt, hogy Washington már január közepén meghívókat küldött több államnak a Gázai övezettel foglalkozó „Békekonferenciába”, és az első ülés akár már a következő héten megtörténhet. Donald Trump január 15-én kijelentette, hogy a tanács létrehozása befejeződött, és azt minden idők legnagyobb és legtekintélyesebb testületének nevezte.

Az Axios később arról is beszámolt, hogy a tanács összetételét Izraellel nem egyeztették, és az több ponton szembemegy az izraeli kormány álláspontjával. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ezért külügyminiszterét, Gideon Szaárt arra utasította, hogy vegye fel a kapcsolatot Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

A Kreml részéről Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén meghívást kapott az Egyesült Államoktól a Gázai övezet rendezésére létrehozandó „Békekonferencia Tanácsába”, Moszkva pedig jelenleg vizsgálja a részleteket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!