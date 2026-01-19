Elképesztő dolog derült ki Trump elképzeléseiről – mutatjuk, mit eszelt ki

Donald Trump amerikai elnök január 22-én, csütörtökön Davosban tervezi aláírni a Gázai övezetre vonatkozó úgynevezett „Békekonferencia Tanács” megállapodását. A Bloomberg értesülései szerint az Egyesült Államok elnöke azt szeretné, ha a Világgazdasági Fórum helyszínén elfogadnák a testület teljes alapszabályát és hatásköreit.

Donald Trump

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump Gázáról döntene, de nő az ellenállás

A források szerint azonban a dokumentum több pontja is komoly kételyeket váltott ki egyes meghívott résztvevők körében, akik emiatt elgondolkodtak azon, hogy csatlakozzanak-e az amerikai kezdeményezéshez.

A Bloomberg beszámolója alapján

Emmanuel Macron francia elnök nem tervezi elfogadni Donald Trump meghívását, és várhatóan távol marad az újonnan létrehozandó tanácstól.

Korábban az Axios arról írt, hogy Washington már január közepén meghívókat küldött több államnak a Gázai övezettel foglalkozó „Békekonferenciába”, és az első ülés akár már a következő héten megtörténhet. Donald Trump január 15-én kijelentette, hogy a tanács létrehozása befejeződött, és azt minden idők legnagyobb és legtekintélyesebb testületének nevezte.

Az Axios később arról is beszámolt, hogy a tanács összetételét Izraellel nem egyeztették, és az több ponton szembemegy az izraeli kormány álláspontjával. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ezért külügyminiszterét, Gideon Szaárt arra utasította, hogy vegye fel a kapcsolatot Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

A Kreml részéről Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén meghívást kapott az Egyesült Államoktól a Gázai övezet rendezésére létrehozandó „Békekonferencia Tanácsába”, Moszkva pedig jelenleg vizsgálja a részleteket.