Trump olyan fotót posztolt, hogy még Putyin is meghökkent

Donald Trump amerikai elnök golfkocsikázni vitte unokáját, Karolinát. A meghitt pillanatokról a politikus menye, Lara Trump tett közzé fotókat az X közösségi oldalon.

Trump meghódította a netet. Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto

Nem politikáról szólt a hétvége: Trump unokájával golfozott

Golfozunk a nagypapával

– írta a képek mellé Lara Trump.

A felvételeken az Egyesült Államok elnöke piros baseballsapkában látható, amelyen a „Trump was right about everything”, azaz „Trumpnak mindenben igaza volt” felirat olvasható. Trump vezeti a golfkocsit, mellette ül az unokája, a képek tanúsága szerint beszélgetnek és jókedvűen töltik az időt együtt.

Golfing with Grandpa ☺️⛳️ pic.twitter.com/jpaDeQF75Y — Lara Trump (@LaraLeaTrump) January 19, 2026

Nem derült ki pontosan, mikor készültek a fotók, ugyanakkor az amerikai elnök a hétvégét floridai rezidenciáján, Mar a Lagóban töltötte, ahol ellátogatott saját golfklubjába is.