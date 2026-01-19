Trump olyan fotót posztolt, hogy még Putyin is meghökkent

Meghitt, családias pillanatok Donald Trump floridai rezidenciájáról. Az amerikai elnök golfkocsikázni vitte unokáját, Karolinát, a képeket pedig menye, Lara Trump osztotta meg a közösségi médiában.
Donald Trump amerikai elnök golfkocsikázni vitte unokáját, Karolinát. A meghitt pillanatokról a politikus menye, Lara Trump tett közzé fotókat az X közösségi oldalon.
Nem politikáról szólt a hétvége: Trump unokájával golfozott
Golfozunk a nagypapával
– írta a képek mellé Lara Trump.
A felvételeken az Egyesült Államok elnöke piros baseballsapkában látható, amelyen a „Trump was right about everything”, azaz „Trumpnak mindenben igaza volt” felirat olvasható. Trump vezeti a golfkocsit, mellette ül az unokája, a képek tanúsága szerint beszélgetnek és jókedvűen töltik az időt együtt.
Nem derült ki pontosan, mikor készültek a fotók, ugyanakkor az amerikai elnök a hétvégét floridai rezidenciáján, Mar a Lagóban töltötte, ahol ellátogatott saját golfklubjába is.
