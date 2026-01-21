Trump megszólalt Grönland ügyében; amit mondott, attól a világ úgy pislog, mint hal a szatyorban

Donald Trump amerikai elnök tovább élezte a Grönland feletti ellenőrzés megszerzéséről szóló kijelentéseit. Közösségi oldalán azt írta, „nincs visszaút”, és hangsúlyozta, hogy „Grönland létfontosságú”.

Trump új korszakot nyitna Grönland ügyében. Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto

Trump mindent feltett Grönlandra

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arra a kérdésre, meddig hajlandó elmenni Grönland megszerzéséért, Trump mindössze annyit válaszolt: „Majd meglátják.”

Ezzel párhuzamosan Emmanuel Macron francia elnök a davosi Világgazdasági Fórumon arra figyelmeztetett, hogy a világ „a szabályok nélküli rend felé sodródik”, míg Mark Carney kanadai miniszterelnök kijelentette: „a régi világrend nem tér vissza”.

Trump szerdán érkezett volna Davosba, ám az Air Force One-on észlelt kisebb elektromos meghibásodás miatt a gép visszafordult. A Fehér Ház közlése szerint az elnök egy másik repülőgéppel folytatja útját Svájcba, a késés menetrendre gyakorolt hatása azonban egyelőre nem világos.

Trump azt mondta, „rengeteg egyeztetés van napirenden Grönlandról”, és egy hosszabb sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy „Grönlandon végül minden nagyon jól fog alakulni”.

A BBC kérdésére, miszerint a NATO esetleges meggyengülése elfogadható ár lenne-e Grönlandért, Trump úgy reagált: „Senki sem tett annyit a NATO-ért, mint én.” Hozzátette, hogy a szövetség „elégedett lesz, és mi is elégedettek leszünk”, mert „ez a világ biztonságához szükséges”.

Trump nem zárta ki egyértelműen a katonai erő alkalmazását sem Grönland megszerzése érdekében. Amikor az NBC News erről kérdezte, csupán annyit mondott: „nincs komment”.