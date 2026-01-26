Az Egyesült Államok nem tett le Grönland katonai megszállásának lehetőségéről, ami komoly politikai feszültséget okozott Washingtonban és az amerikai szövetségesek körében is. A Reuters értesülései szerint a Trump-adminisztráció ismét egy nagyszabású katonai lépés lehetőségét mérlegeli anélkül, hogy erről előzetesen egyeztetett volna a Kongresszussal, ami már saját párttársai körében is riadalmat keltett - írja a Reuters.

Trump miatt tört ki pánik Washingtonban - sorban hívják az amerikai elnököt

Fotó: Patrick Smith / Getty Images/AFP

A hírügynökség szerint a katonai megszállás kilátása „zavart és szorongást” okozott a washingtoni politikai elitben és az Egyesült Államok szövetségeseinél egyaránt. Republikánus törvényhozók attól tartanak, hogy egy esetleges grönlandi katonai akció alkotmányos vádeljárást indíthat el Trump ellen. Források szerint több kongresszusi képviselő személyesen hívta fel Marco Rubio külügyminisztert és a Fehér Ház vezető tisztviselőit, hogy jelezzék aggályaikat, és arra kérjék az adminisztrációt, ne tegyen további lépéseket.

Ellentmondásos nyilatkozatok és NATO-tárgyalások

Trump január 21-én, a davosi Világgazdasági Fórumon még azt mondta, nem tervezi katonai erő alkalmazását Grönland megszerzése érdekében. Állítása szerint Washington tárgyalásos úton próbálja elérni céljait, mivel a sziget kulcsfontosságú az Aranykupola rakétavédelmi rendszer telepítése szempontjából. Egy nappal később Trump bejelentette, hogy Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztetett, és lefektették egy jövőbeli megállapodás alapjait Grönlandról és az egész sarkvidéki térségről.

Az Axios információi szerint a tervezet fenntartaná Dánia szuverenitását Grönland felett, ugyanakkor lehetőséget biztosítana az Egyesült Államok számára katonai bázisok és úgynevezett védelmi zónák létrehozására, ha a NATO ezt indokoltnak látja. A Reuters ugyanakkor Fehér Házhoz közeli forrásokra hivatkozva azt is megjegyzi, hogy a katonai megszállás „soha nem volt igazán komolyan mérlegelve”.

Grönland mint stratégiai hídfőállás

A New York Times szerint Mette Frederiksen dán miniszterelnök „csendes elszántsággal” eddig sikeresen fékezte Trump nyomásgyakorlását, és megakadályozta, hogy Grönland amerikai ellenőrzés alá kerüljön. Frederiksen hangsúlyozta: Dánia kész tárgyalni a sarkvidéki biztonságról, de az ország szuverenitása nem képezheti alku tárgyát.