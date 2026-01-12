Hírlevél
Trump így gúnyolja a nevetséges dán hadsereget

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Donald Trump ismét nagy vihart kavaró kijelentést tett Grönland jövőjéről. Az Egyesült Államok korábbi elnöke szerint ha Washington nem „veszi át” az irányítást a stratégiai jelentőségű sziget felett, akkor Oroszország vagy Kína fogja megtenni ezt a lépést.
egyesült államdonald trumpegyesült államok

Donald Trump Grönland kapcsán arról beszélt, hogy a szigetnek gyakorlatilag nincs saját védelme, ezért szerinte elkerülhetetlen, hogy egy nagyhatalom lépjen. Az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: Grönland védelmét jelenleg „két kutyaszáncsapat” jelenti, ami szerinte nevetségesen kevés egy ilyen stratégiai terület esetében. Trump Grönland ügyében hangsúlyozta, hogy ez komoly nemzetbiztonsági kérdés Washington számára - írja a Fox News.

Trump szerint Grönland védtelen – „két kutyaszáncsapat” őrzi a szigetet
Trump szerint Grönland védtelen – „két kutyaszáncsapat” őrzi a szigetet
Fotó: Mandel Ngan / AFP

 

Trump szerint Grönlandnak „meg kell egyeznie” az Egyesült Államokkal, mert a sziget nem akarhatja, hogy Oroszország vagy Kína vegye át felette az irányítást. Úgy fogalmazott: ha Washington nem lép, akkor mások fognak, és ezt ő elnökként nem engedné meg. A volt elnök egyértelművé tette, hogy számára a grönlandi védelem kérdése kulcsfontosságú, és az Egyesült Államok érdekeinek része.

Trump Grönland témájában azt is kiemelte, hogy szerinte nem pusztán együttműködésről, hanem konkrét „visszavételről” van szó. Állítása szerint amíg ő lenne az elnök, addig sem Oroszország, sem Kína nem tehetné rá a kezét a szigetre, mert Washington ezt nem hagyná megtörténni.

 

