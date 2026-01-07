Intim részletet árult el feleségéről Donald Trump

Donald Trump kedden egy washingtoni republikánus elvonuláson mesélt arról, hogy felesége, Melania Trump kifejezetten nem kedveli, amikor ő nyilvánosan táncol. Az elnök szerint a first lady túl elegánsnak tartja magát ahhoz, hogy helyeselje férje sokszor szokatlan mozdulatait. „Utálja, amikor táncolok” – mondta Trump nevetve a republikánus képviselők előtt. Elbeszélése szerint Melania rendszeresen figyelmezteti arra, hogy a tánc „nem elnöki viselkedés” – írja a Thehill.

Trump egy kampánygyűlésen táncol Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Trump addig táncol, amíg a tömeg élvezi

Egyszer azt kérdezte:

El tudod képzelni Franklin D. Rooseveltet tánc közben?

– idézte fel az elnök, utalva az Egyesült Államok 32. elnökére. Trump erre azzal válaszolt, hogy Roosevelt „elegáns ember volt”, ugyanakkor szerinte az idők változnak. Az elnök régóta ismert sajátos táncmozdulatairól, amelyek gyakran nyilvános rendezvényeken, kampánygyűléseken és sporteseményeken jelennek meg. A kampányidőszakban Trump előszeretettel táncolt a Village People 1978-as slágerére, a „YMCA”-re, amely idővel politikai védjegyévé vált.

Szerinte támogatói kifejezetten élvezik a nem túl kifinomult, de lelkes lábmunkáját.

„A tánc, amit nagyon szeretnek” – mondta feleségének, aki állítólag erre csak annyit válaszolt: „Nem tetszik nekik. Csak kedvesek hozzád.” Az elnök azonban azt sugallta, hogy Melania rosszallása sem tartja vissza a tánctól. Elmondása szerint rendezvényein a közönség gyakran skandálja: „Táncoljunk!”, amit ő nehezen hagy figyelmen kívül. Melania Trump szóvivője az esettel kapcsolatban nem adott azonnali választ, Trump azonban világossá tette: amíg a tömeg ünnepli, addig ő sem hagy fel a tánccal.