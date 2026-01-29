Nagyon durva: Trump célzott katonai csapást fontolgat

Donald Trump amerikai elnök célzott csapás lehetőségét mérlegeli Irán biztonsági apparátusa és vezetése ellen – értesült a Reuters forrásaira hivatkozva.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke

Fotó: Patrick Smith / Getty Images/AFP

Trump célzott csapást fontolgat Irán ellen: rezsimváltás lehet a cél

Az ügynökség szerint Trump olyan helyzetet akar teremteni, amely a tüntetések leverése után „rezsimváltáshoz” vezethet Iránban.

Trump olyan csapásokat fontolgat parancsnokok és intézmények ellen, amelyeket Washington a erőszakért felelősnek tart. A cél az, hogy a tüntetők magabiztosságot nyerjenek, és képesek legyenek elfoglalni kormányzati épületeket és a biztonsági szervek létesítményeit

– áll a Reuters beszámolójában.

A Fehér Ház vezetője ugyanakkor még nem hozott végleges döntést az Iránnal kapcsolatos lépések ügyében.

Trump korábban azt közölte, hogy jelentős amerikai haderő tart Irán irányába.

2025 júniusában az Egyesült Államok három iráni nukleáris létesítményt támadott meg. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter akkor azt állította, hogy 75 precíziós fegyverrel teljesen megsemmisítették Irán nukleáris programját. Az iráni hatóságok ezt tagadták.

2026. január 11-én a CNN arról számolt be, hogy Trump már korábban is katonai forgatókönyveket vizsgált Irán ellen, a tömeges tüntetések erősödése miatt.

Oroszországban korábban azt is megmagyarázták, miért nőtt jelentősen egy amerikai csapás esélye Irán ellen.