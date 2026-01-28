Eszkalálódik a feszültség: Trump durva ultimátumot küldött

Hírlevél
46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Nem történt előrelépés az Irán körüli feszültség enyhítését célzó tárgyalásokon. A New York Times szerint Teherán továbbra is elutasítja Donald Trump és az európai országok követeléseit, miközben Washington egyre nyíltabban katonai fellépéssel fenyeget.
Az elmúlt hét nem hozott áttörést az Irán körüli feszültség csökkentését célzó tárgyalásokon, mivel Teherán továbbra sem hajlandó engedményeket tenni Donald Trump amerikai elnök és az európai országok követeléseivel szemben – írta szerdán a New York Times.

trump
Trump. Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

Irán dacol Washingtonnal, Trump katonai csapással fenyeget

„Az elmúlt egy hétben nem történt előrelépés a tárgyalásokon, és semmi nem utal arra, hogy Irán kész lenne engedni Trump követeléseinek” – idézi a lap az ügyet ismerő tisztviselőket.

A New York Times névtelen amerikai és európai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Irán három konkrét követelést kapott, amelyek célja az esetleges amerikai katonai fellépés megelőzése. Ezek között szerepel 

az urándúsítás teljes és végleges leállítása az ország valamennyi létesítményében, a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták számának és hatótávolságának korlátozása, valamint a közel keleti proxy csoportok támogatásának teljes megszüntetése.

Donald Trump korábban a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy egy amerikai „armada” gyorsan Irán felé tart, és készen áll a feladatok végrehajtására. Az amerikai elnök figyelmeztetett, egy esetleges újabb amerikai támadás pusztítóbb lehetne, mint a 2025 júniusában végrehajtott csapás, és felszólított arra, hogy ezt a forgatókönyvet el kell kerülni.

Iránban 2025 decemberének végén tüntetések kezdődtek a nemzeti valuta leértékelődése miatt, amelyek később zavargásokba és kormányellenes megmozdulásokba torkolltak. A tiltakozások a csúcspontjukat Reza Pahlavi, a megbuktatott iráni sah fiának felhívásai után érték el.

Trump többször nyíltan támogatta az iráni tüntetőket, és nem zárta ki az iszlám köztársaság elleni fellépés egyetlen formáját sem, beleértve a légicsapásokat is. Teherán válaszul kijelentette, hogy az amerikai elnök nyilatkozatai Irán szuverenitását fenyegetik.

