Trump elrendelte az Irán elleni támadást, de aztán történt valami

Donald Trump kedden, a tömeges tüntetések közepette rövid időre arra készült, hogy légicsapást indítson Irán ellen, ám tanácsadói érvei miatt végül elállt a támadástól – írta meg a The Wall Street Journal.
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump január 13-án, kedden a tömeges tüntetések közepette egy rövid időre arra készült, hogy parancsot adjon Irán elleni támadásra, ám az utolsó pillanatban meggondolta magát – számolt be erről a The Wall Street Journal (WSJ) a Fehér Házból származó forrásokra hivatkozva.

Trump majdnem parancsot adott Irán elleni támadásra – utolsó pillanatban visszakozott

Kedden este Trump hajlott arra, hogy parancsot adjon a támadásra, és utasította a Pentagon munkatársait, hogy készüljenek fel egy irán elleni csapásra”

– áll a beszámolóban.

A lap szerint azonban a tanácsadói érvei meggyőzték az elnököt, akik hangsúlyozták, hogy egy gyors légicsapás-sorozat önmagában nem garantálná az iráni rezsim megdöntését.

Korábban az amerikai elnök különmegbízottja, Stephen Witkoff azt közölte, hogy Washington és Teherán közötti megállapodásnak a politikai válság megoldására négy kulcskérdést kell érintenie: az urándúsítás szintjét, a rakétakészletek csökkentését, a felhalmozott nukleáris anyag kezelését, valamint az Irán-párti csoportok tevékenységét a Közel-Keleten.

 

 

