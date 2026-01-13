Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Donald Trump közölte, hogy minden, Iránnal tervezett találkozóját lemondja, amíg az országban folytatódik a tüntetők elleni erőszak. A volt amerikai elnök a közösségi médián keresztül a demonstrációk folytatására buzdította a helyi lakosságot.
donald trumperőszakirán

Donald Trump a Truth Socialon üzenetben jelentette be, hogy minden, Iránnal tervezett tárgyalását felfüggeszti, amíg a tüntetők elleni erőszak tart. Az amerikai elnök a helyi demonstrálókat arra bátorította, hogy folytassák a tiltakozást, és hangsúlyozta: „a segítség úton van”.

Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol
Fotó: Mandel Ngan / AFP

Trump így fogalmazott: „Iráni hazafiak, FOLYTASSÁTOK A TÜNTETÉSEKET – VEGYÉTEK ÁT AZ INTÉZMÉNYEITEKET!!!” Hozzátette: „Mentsétek el minden gyilkos és bántalmazó nevét. Nagy árat fognak fizetni. Minden találkozót lemondtam az iráni tisztviselőkkel, amíg a tüntetők értelmetlen megölése tart. A SEGÍTSÉG ÚTON VAN.” Üzenetét a „MIGA”, vagyis „Make Iran Great Again” mondattal zárta.

 

