Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

Donald Trump a Truth Socialon üzenetben jelentette be, hogy minden, Iránnal tervezett tárgyalását felfüggeszti, amíg a tüntetők elleni erőszak tart. Az amerikai elnök a helyi demonstrálókat arra bátorította, hogy folytassák a tiltakozást, és hangsúlyozta: „a segítség úton van”.

Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

Fotó: Mandel Ngan / AFP

Trump így fogalmazott: „Iráni hazafiak, FOLYTASSÁTOK A TÜNTETÉSEKET – VEGYÉTEK ÁT AZ INTÉZMÉNYEITEKET!!!” Hozzátette: „Mentsétek el minden gyilkos és bántalmazó nevét. Nagy árat fognak fizetni. Minden találkozót lemondtam az iráni tisztviselőkkel, amíg a tüntetők értelmetlen megölése tart. A SEGÍTSÉG ÚTON VAN.” Üzenetét a „MIGA”, vagyis „Make Iran Great Again” mondattal zárta.