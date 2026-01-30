Trump döbbenetes dolgot kért Putyintól – vajon megteszi az orosz elnök?

A Kreml megerősítette: Trump személyesen fordult Vlagyimir Putyinhoz azzal a kéréssel, hogy Oroszország február 1-ig ne hajtson végre csapásokat Kijev ellen. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a tájékoztatón elmondta, hogy az amerikai elnök egyhetes türelmi időt kért annak érdekében, hogy „kedvező feltételek jöjjenek létre a tárgyalásokhoz”.

Trump döbbenetes dolgot kért Putyintól

Fotó: AFP

Peszkov hangsúlyozta: a kezdeményezés kifejezetten a diplomáciai egyeztetések előmozdítását szolgálta, és nem katonai megállapodásról volt szó. Arra azonban nem tért ki, hogy Putyin elfogadta-e Trump kérését, illetve pontosan milyen jellegű támadásokról esett szó.

Nyitva maradt a válasz Moszkvából

A Kreml szóvivője szerint nincs további részlet, amelyet nyilvánosságra hozhatnának. Ismételten kiemelte, hogy a hangsúly a tárgyalási környezet javításán van. Az Interfax beszámolója alapján Moszkva szándékosan nem erősítette meg, hogy a kéréshez konkrét katonai kötelezettségvállalás is társult volna.

A Trump által kezdeményezett lépés illeszkedik abba a diplomáciai stratégiába, amelyben Washington a feszültség átmeneti csökkentésével próbál teret nyitni az egyeztetéseknek. Ugyanakkor az, hogy Oroszország ténylegesen visszafogja-e a műveleteket Kijev környékén február 1-ig, továbbra is nyitott kérdés maradt.