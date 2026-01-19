Trump a norvég kormányfőnek is írt levelet, de ebben nincs köszönet

Az amerikai elnök üzenetet írt a norvég kormányfőnek. Trump leveleben kifejtette, hogy nem érzi többé kötelességének, hogy kizárólag a békére gondoljon.

Trump levele Norvégiában feszültséget keltett, míg Magyarországnak baráti meghívást tartalmazott egy új béketanácsba.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Tekintettel arra, hogy Norvégia úgy döntött, nem nekem adja a Nobel-békedíjat elismerésül azért, hogy több mint nyolc háborúnak vetettem véget, nem érzem többé kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak, bár persze mindig meghatározó lesz, mostantól gondolhatok arra is, mi a jó az Egyesült Államoknak

– állt Trump vasárnapi keltezésű levelében, amelynek kézhez vételét Jonas Gahr Store norvég kormányfő is megerősítette.

A levélben Trump azt is hozzátette: célja, hogy az Egyesült Államok teljes ellenőrzést szerezzen Grönland felett. Érvelése szerint Dánia nem képes megvédeni a területet Oroszországgal vagy Kínával szemben, és a tulajdonjogi viszonyokat is vitatta.

A norvég miniszterelnök elmondta: a levelet arra válaszul kapta, hogy ő és a finn államfő korábban kifogásolták Trump azon kijelentéseit, amelyekben büntetővámokkal fenyegette meg azokat az európai szövetségeseit, akik ellenzik Grönland amerikai annektálását. Store hangsúlyozta azt is, hogy a Nobel-békedíj odaítéléséről nem a norvég kormány, hanem egy független bizottság dönt.

Miért volt más hangvételű Trump levele Orbán Viktornak?

Miközben a norvég kormányfőnek írt Trump levele kifejezetten éles és bíráló hangnemet ütött meg, addig Orbán Viktor egészen más tartalmú üzenetet kapott. Donald Trump Orbán Viktort baráti hangvételben szólította meg, és meghívta Magyarországot, hogy alapító tagként vegyen részt egy új, általa kezdeményezett nemzetközi béketanács munkájában.

Trump levelében elismerően szólt Magyarország szerepéről, és jelezte: olyan országokat szeretne bevonni a tanácsba, amelyek következetesen a békét és a szuverenitást képviselik. A meghívás szerint Magyarország kulcsszerepet tölthet be az új testület létrehozásában és működésében.