Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

volodimir zelenszkij

Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Nyilvánosságra került egy videó Emmanuel Macron és Donald Trump telefonbeszélgetéséről, amelyben a francia elnök arról számol be, hogy Volodimir Zelenszkij elfogadta az Egyesült Államok 30 napos tűzszünetre vonatkozó javaslatát. A felvételt a FranceTV tette közzé az X-en.
Felkerült az internetre egy videófelvétel Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnök beszélgetéséről, amelyben a francia államfő arról tájékoztatja amerikai kollégáját, hogy Volodimir Zelenszkij beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe. A felvételt január 17-én tette közzé a FranceTV az X közösségi oldalon.

Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke 
Fotó: JIM WATSON / AFP

Kiszivárgott videó: Macron közölte Trumppal, hogy Zelenszkij igent mondott a tűzszünetre

A 2025. május 10-ére datált felvételeken Macron egy Zelenszkijjel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral folytatott egyeztetést követően hívja fel Donald Trumpot. A francia elnök arról számol be, hogy az ukrán vezető elfogadta az Egyesült Államok javaslatát a 30 napos tűzszünetre.

Macron a hívás elején elnézést kér a korai telefonálásért, majd megkérdezi, hogy két percen belül visszahívhatja-e Trumpot a többi vezetővel együtt. Ezt követően közli amerikai partnerével, hogy Zelenszkij elfogadta az amerikai javaslatot.

„Nagyszerű! Nobel-díjat ezért!” – reagált Trump, aki Macront „a legnagyobbnak” nevezte. A nyilvánosságra hozott részletből a beszélgetés további tartalma nem derül ki.

