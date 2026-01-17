Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Felkerült az internetre egy videófelvétel Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnök beszélgetéséről, amelyben a francia államfő arról tájékoztatja amerikai kollégáját, hogy Volodimir Zelenszkij beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe. A felvételt január 17-én tette közzé a FranceTV az X közösségi oldalon.

Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke

Fotó: JIM WATSON / AFP

Kiszivárgott videó: Macron közölte Trumppal, hogy Zelenszkij igent mondott a tűzszünetre

A 2025. május 10-ére datált felvételeken Macron egy Zelenszkijjel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral folytatott egyeztetést követően hívja fel Donald Trumpot. A francia elnök arról számol be, hogy az ukrán vezető elfogadta az Egyesült Államok javaslatát a 30 napos tűzszünetre.

Macron a hívás elején elnézést kér a korai telefonálásért, majd megkérdezi, hogy két percen belül visszahívhatja-e Trumpot a többi vezetővel együtt. Ezt követően közli amerikai partnerével, hogy Zelenszkij elfogadta az amerikai javaslatot.

„Nagyszerű! Nobel-díjat ezért!” – reagált Trump, aki Macront „a legnagyobbnak” nevezte. A nyilvánosságra hozott részletből a beszélgetés további tartalma nem derül ki.