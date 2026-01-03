Trump kitálalt: így követte végig Maduro elfogását

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége a USS Iwo Jima fedélzetén tart New York felé. A Fox Newsnak adott telefonos interjúban Trump elmondta: helikopterekkel emelték ki őket, majd a hadihajóra vitték. Hozzátette, hogy Maduro „sok ember haláláért felelős” – írja a CNN.

Amerikai erődemonstráció: Trump szerint páratlan akció volt Maduro elfogása. Fotó: JUAN BARRETO / AFP

Élőben nézte Trump Maduro elfogását

Trump azt is elárulta, hogy egy héttel korábban személyesen beszélt Maduróval, és felszólította a megadásra. „Fel kell adnod, meg kell adnod magad” – fogalmazott.

Később Trump arról beszélt, hogy a mar a lago-i rezidencián, katonai tábornokok társaságában élőben követte az elfogást, mintha egy tévéműsort nézne. Szerinte a művelet sebessége és ereje páratlan volt, és nincs még egy ország a világon, amely képes lenne ilyen akcióra. Elmondása szerint az amerikai erők acélajtókat törtek át, és másodpercek alatt elfogták Madurót. Az akcióhoz nagyszámú repülőeszközt, köztük helikoptereket és vadászgépeket is készenlétbe helyeztek.

Donald Trump elnök véleménye szerint egyetlen amerikai sem halt meg a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására irányuló művelet során, bár néhányan megsérültek, miközben megpróbálták elfogni egy erősen megerősített helyszínen.

Azt hiszem, senkit sem öltünk meg, azt kell mondanom, mert néhány srácot eltaláltak. De visszajöttek, és állítólag elég jó állapotban vannak

– mondta Trump a Fox Newsnak.

Az elnök hozzátette, hogy a művelet során egy helikoptert találat ért, de repülőgép nem veszett oda.

„Egyetlen repülőgépet sem vesztettünk el. Minden visszajött. Az egyiket, egy helikoptert, elég súlyosan eltalálták, de visszaszereztük” – mondta Trump.