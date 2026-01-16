Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Trump Nobel-békedíjat kapott

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

trump

Trump Nobel-békedíjat kapott

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Furcsa és vitákat kiváltó jelenet zajlott le Washingtonban. Trump átvette a Nobel-békedíj érmét egy venezuelai ellenzéki politikustól, ám a Nobel-bizottság gyorsan jelezte: ettől még nem ő a díjazott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
trumpnobel - bizottságnobel - békedíj

Donald Trump átvette a Nobel-békedíj érmét María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikustól, aki 2025-ben elnyerte a rangos elismerést. Trump elmondása szerint Machado „a Venezuelával kapcsolatos munkájáért” adta át neki az érmet, amit az amerikai elnök a „kölcsönös tisztelet gyönyörű gesztusának” nevezett.

Trump Nobel-békedíj érmet kapott, de a Nobel-bizottság tisztázta: a díj nem átruházható.
Trump Nobel-békedíj érmet kapott, de a Nobel-bizottság tisztázta: a díj nem átruházható.
Fotó: Twitter

A gesztus azonban azonnal kérdéseket vetett fel, és a norvég Nobel-bizottság is megszólalt az ügyben.

Mit jelent valójában, hogy Trump megkapta a Nobel-éremet?

A Nobel-bizottság hangsúlyozta: a Nobel-békedíj nem ruházható át, és a díjazotti státusz végleges. Bár az érem tulajdonosa megváltozhat, Trump ettől nem válik Nobel-békedíjassá, a cím kizárólag az eredeti kitüntetettet illeti meg.

Trump régóta vágyik a Nobel-díjra

Trump az elmúlt években többször is nyíltan utalt arra, hogy szerinte megérdemelné a Nobel-békedíjat. Miután 2025-ben nem ő kapta meg az elismerést, hangnemet váltott, és nyílt kritikát fogalmazott meg a döntéssel szemben.

Egy korábbi nyilatkozatában azt állította: „Egyedül nyolc háborút állítottam meg”, majd bírálta Norvégiát, amiért – szerinte – „rossz döntést” hozott. Trump odáig ment, hogy kijelentette: történelmi léptékben senki sem érdemelné meg jobban a Nobel-díjat, mint ő.

Venezuela és az amerikai beavatkozás árnyéka

A történet hátterében Venezuela áll. Nicolás Maduro korábbi elnök eltávolítását Machado nyíltan támogatta, és korábban amerikai katonai fellépést is sürgetett a térségben.

2026. január 3-án az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre venezuelai célpontok ellen, majd Madurot elfogták és elszállították az országból. Ezt követően hatalmi verseny indult Caracasban: Machado és Delcy Rodríguez is igyekszik Trump támogatását elnyerni az átmeneti időszak irányításához.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!