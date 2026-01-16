Trump Nobel-békedíjat kapott

Donald Trump átvette a Nobel-békedíj érmét María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikustól, aki 2025-ben elnyerte a rangos elismerést. Trump elmondása szerint Machado „a Venezuelával kapcsolatos munkájáért” adta át neki az érmet, amit az amerikai elnök a „kölcsönös tisztelet gyönyörű gesztusának” nevezett.
A gesztus azonban azonnal kérdéseket vetett fel, és a norvég Nobel-bizottság is megszólalt az ügyben.
Mit jelent valójában, hogy Trump megkapta a Nobel-éremet?
A Nobel-bizottság hangsúlyozta: a Nobel-békedíj nem ruházható át, és a díjazotti státusz végleges. Bár az érem tulajdonosa megváltozhat, Trump ettől nem válik Nobel-békedíjassá, a cím kizárólag az eredeti kitüntetettet illeti meg.
Trump régóta vágyik a Nobel-díjra
Trump az elmúlt években többször is nyíltan utalt arra, hogy szerinte megérdemelné a Nobel-békedíjat. Miután 2025-ben nem ő kapta meg az elismerést, hangnemet váltott, és nyílt kritikát fogalmazott meg a döntéssel szemben.
Egy korábbi nyilatkozatában azt állította: „Egyedül nyolc háborút állítottam meg”, majd bírálta Norvégiát, amiért – szerinte – „rossz döntést” hozott. Trump odáig ment, hogy kijelentette: történelmi léptékben senki sem érdemelné meg jobban a Nobel-díjat, mint ő.
Venezuela és az amerikai beavatkozás árnyéka
A történet hátterében Venezuela áll. Nicolás Maduro korábbi elnök eltávolítását Machado nyíltan támogatta, és korábban amerikai katonai fellépést is sürgetett a térségben.
2026. január 3-án az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre venezuelai célpontok ellen, majd Madurot elfogták és elszállították az országból. Ezt követően hatalmi verseny indult Caracasban: Machado és Delcy Rodríguez is igyekszik Trump támogatását elnyerni az átmeneti időszak irányításához.