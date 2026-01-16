Trump Nobel-békedíjat kapott

Donald Trump átvette a Nobel-békedíj érmét María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikustól, aki 2025-ben elnyerte a rangos elismerést. Trump elmondása szerint Machado „a Venezuelával kapcsolatos munkájáért” adta át neki az érmet, amit az amerikai elnök a „kölcsönös tisztelet gyönyörű gesztusának” nevezett.

Trump Nobel-békedíj érmet kapott, de a Nobel-bizottság tisztázta: a díj nem átruházható.

Fotó: Twitter

A gesztus azonban azonnal kérdéseket vetett fel, és a norvég Nobel-bizottság is megszólalt az ügyben.

Mit jelent valójában, hogy Trump megkapta a Nobel-éremet?

A Nobel-bizottság hangsúlyozta: a Nobel-békedíj nem ruházható át, és a díjazotti státusz végleges. Bár az érem tulajdonosa megváltozhat, Trump ettől nem válik Nobel-békedíjassá, a cím kizárólag az eredeti kitüntetettet illeti meg.

Trump régóta vágyik a Nobel-díjra

Trump az elmúlt években többször is nyíltan utalt arra, hogy szerinte megérdemelné a Nobel-békedíjat. Miután 2025-ben nem ő kapta meg az elismerést, hangnemet váltott, és nyílt kritikát fogalmazott meg a döntéssel szemben.

Egy korábbi nyilatkozatában azt állította: „Egyedül nyolc háborút állítottam meg”, majd bírálta Norvégiát, amiért – szerinte – „rossz döntést” hozott. Trump odáig ment, hogy kijelentette: történelmi léptékben senki sem érdemelné meg jobban a Nobel-díjat, mint ő.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Venezuela és az amerikai beavatkozás árnyéka

A történet hátterében Venezuela áll. Nicolás Maduro korábbi elnök eltávolítását Machado nyíltan támogatta, és korábban amerikai katonai fellépést is sürgetett a térségben.

2026. január 3-án az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre venezuelai célpontok ellen, majd Madurot elfogták és elszállították az országból. Ezt követően hatalmi verseny indult Caracasban: Machado és Delcy Rodríguez is igyekszik Trump támogatását elnyerni az átmeneti időszak irányításához.