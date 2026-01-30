Rendkívüli állapotot hirdettek Amerikában – Trump bejelentést tett

Trump amerikai elnök január 30-án rendkívüli elnöki rendeletet írt alá, amely felhatalmazza a kormányzatot arra, hogy vámokat vessen ki azon országok termékeire, amelyek olajat szállítanak Kubának. A Fehér Ház közleménye szerint az intézkedés célja a kubai kommunista rezsim elszámoltatása, amely Washington álláspontja szerint közvetlen fenyegetést jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikai érdekeire.

Trump rendkívüli állapotot hirdetett - valami történni fog

Fotó: AFP

A közlemény hangsúlyozza: a kubai vezetés együttműködik több, az Egyesült Államok által ellenségesnek tekintett országgal, és katonai, valamint hírszerzési létesítményeknek ad otthont. Példaként említették, hogy Kubában működik Oroszország legnagyobb külföldi rádióelektronikai felderítő központja, amely amerikai nemzetbiztonsági információk megszerzésében játszik szerepet.

Olaj, vámok és súlyos vádak Havanna ellen

A Trump-adminisztráció szerint a kubai hatóságok nemcsak stratégiai kockázatot jelentenek, hanem terrorista csoportoknak is menedéket nyújtanak, miközben politikai ellenfeleiket üldözik és megkínozzák. A Fehér Ház közleménye a szólásszabadság súlyos korlátozását, az állampolgárok szenvedéséből való haszonszerzést, valamint a kommunista ideológia terjesztését is a rezsim terhére rója, amely szerintük regionális instabilitást és „káoszt” okoz.

A rendkívüli állapot kihirdetése szorosan illeszkedik Trump korábbi Kuba-politikájához, amely az energiaellátás elfojtását kulcsfontosságú eszköznek tekinti a rendszer meggyengítésében. A most bejelentett vámfenyegetés különösen azokat az országokat érintheti érzékenyen, amelyek olajszállításokkal próbálják enyhíteni a szigetország egyre súlyosabb energiaválságát. Washington szerint azonban éppen ez a külső támogatás tartja életben a havannai vezetést, ezért a Trump-kormányzat kész gazdasági nyomással is fellépni Kuba elszigetelése érdekében.