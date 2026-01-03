Trump: Mi fogjuk irányítani Venezuelát – részletek

Donald Trump sajtótájékoztatóját az amerikai venezuelai hadművelet dicséretével kezdte.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: AFP

Az USA hatalmát mutatta be Trump

Ez volt az amerikai történelem egyik legmegdöbbentőbb támadása és az amerikai katonai erő, valamint hozzáértés egyik leghatékonyabb és legerőteljesebb megnyilvánulása

– mondta az amerikai elnök.

Trump hozzátette, hogy a venezuelai erők „vártak ránk”, számos hajójuk kint volt a vízen.

„A világon egyetlen nemzet sem lenne képes elérni azt, amit Amerika tegnap, vagy őszintén szólva, ilyen rövid idő alatt elért. Minden venezuelai katonai kapacitás tehetetlenné vált, miközben katonáink férfiai és női tagjai az amerikai bűnüldöző szervekkel együttműködve sikeresen elfoglalták Madurót az éjszaka közepén.”

Hozzátette: a támadás

Sötét volt és halálos.

Az amerikai hadsereg tagjai közül senki sem vesztette életét, és egyetlen felszerelés sem semmisült meg.

Az elnök azt is állította, hogy az USA „kikapcsolta a tengeren érkező drogok 97%-át”, és minden drogszállító hajó átlagosan 25 000 ember haláláért felelős. Trump szerint a legtöbb drog Venezuelából származik.

Trump: az USA ideiglenesen Venezuelát fogja irányítani

Donald Trump amerikai elnök a floridai sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen irányítani fogja Venezuelát, bár arról nem adott részleteket, hogyan történne ez.

Addig fogjuk vezetni az országot, amíg biztonságos, megfelelő és megfontolt átmenetet nem tudunk biztosítani

– mondta Trump.

Az elnök Madurót diktátornak és drogkartell-vezérnek nevezte.

Donald Trump amerikai elnök szerint Nicolás Maduro vezetése egyszerre volt „borzalmas és lélegzetelállító”.

Trump hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok békét, szabadságot és igazságot akar Venezuela népének, beleértve azokat a venezuelaiakat is, akik jelenleg az USA-ban élnek, de vissza akarnak térni hazájukba.

Trump külön kitért Venezuela hatalmas olajkészleteire is. Elmondta, hogy az USA legnagyobb olajvállalatai milliárdokat fektetnének be, helyreállítanák a tönkretett olajinfrastruktúrát, és újra bevételt termelnének az országnak. Ugyanakkor nyíltan közölte: az Egyesült Államok készen állt egy második, sokkal nagyobb katonai csapásra is, ha szükség lett volna rá.