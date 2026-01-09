Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Trump a Fox Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok a tengeri drogcsempészet mintegy 97 százalékát már megállította, ezért „elérkezett az idő”, hogy a kartellek ellen közvetlenül a szárazföldön lépjenek fel. Állítása szerint a mexikói bűnszervezetek gyakorlatilag átvették az irányítást az ország felett.

Trump szerint a mexikói drogkartellek elleni fellépés már nemcsak tengeren, hanem szárazföldön is elkerülhetetlen

Fotó: AFP

Miért hirdetett Trump szárazföldi műveletet Mexikó ellen?

Trump szerint az amerikai drogprobléma közvetlen összefüggésben áll a mexikói kartellek működésével. Úgy véli, hogy évente 250–300 ezer ember hal meg az Egyesült Államokban olyan kábítószerek miatt, amelyek ezekhez a bűnszervezetekhez köthetők.

Az elnök hangsúlyozta: számára „szomorú” látni, mi történt Mexikóval, ugyanakkor kijelentette, hogy Washingtonnak reagálnia kell a kialakult helyzetre, ha az amerikai állampolgárok biztonságáról van szó.

Mit jelent Trump kijelentése a gyakorlatban?

Trump bejelentése egyértelműen túlmutat a retorikán. A „szárazföldi speciális művelet” kifejezés olyan célzott katonai és rendészeti akciókra utalhat, amelyek közvetlenül a kartellek vezetését, logisztikáját és fegyveres struktúráit vennék célba.

Az elnök korábban azt is kijelentette, hogy Mexikót nem az ország megválasztott vezetése, hanem a szervezett bűnözés irányítja. Trump szerint az Egyesült Államoknak „tennie kell valamit”, ha a helyzet nem változik.

Milyen következményei lehetnek Trump bejelentésének?

Egy ilyen művelet komoly diplomáciai feszültséget okozhat az Egyesült Államok és Mexikó között, hiszen a szárazföldi beavatkozás szuverenitási kérdéseket vet fel. Ugyanakkor Trump kommunikációja világossá teszi: az amerikai vezetés a drogkartelleket nem klasszikus bűnözői csoportként, hanem nemzetbiztonsági fenyegetésként kezeli.