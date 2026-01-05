Elképesztő kijelentést tett Trump: újabb térség elfoglalását tervezi

Trump szerint Grönland katonai és védelmi jelentősége az elmúlt években radikálisan megnőtt, miközben Venezuelában az Egyesült Államok közvetlen biztonsági érdekeit érintő folyamatok zajlanak. Az elnök értelmezésében a két ügy nem elszigetelt, hanem ugyanannak a nagyhatalmi versenynek a része – mondta a The Atlanticnak adott interjújában.

Trump értelmezésében Grönland és Venezuela egyaránt kulcsszerepet játszik az Egyesült Államok hosszú távú biztonságpolitikai stratégiájában.

Fotó: AFP

Miért tartja Trump stratégiai kérdésnek Grönlandot?

Trump álláspontja szerint Grönland földrajzi elhelyezkedése miatt kulcsfontosságú az észak-atlanti és az arktiszi térség ellenőrzésében. A sziget az Egyesült Államok korai előrejelző rendszerei, légi útvonalai és tengeri mozgásai szempontjából olyan pozíciót foglal el, amelyet Washington nem hagyhat figyelmen kívül.

Trump különösen az orosz és a kínai katonai jelenlét erősödésére hivatkozott, hangsúlyozva:

az északi térség már nem periféria, hanem a nagyhatalmi rivalizálás egyik új súlypontja.

Miért került Venezuela Trump külpolitikai fókuszába?

A venezuelai helyzet Trump értelmezésében nem kizárólag belpolitikai válság, hanem regionális és nemzetközi biztonsági kérdés. Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben növelte katonai jelenlétét Venezuela közelében, célba vette az állítólagos kábítószer-csempészeti útvonalakat, és részletes hírszerzési információkat gyűjtött Nicolás Maduro mozgásáról, biztonsági intézkedéseiről és napi rutinjáról.

Hogyan zajlott a caracasi éjszakai művelet?

Trump közlése alapján a végső döntést az időjárási feltételek javulása után hozták meg, ami lehetővé tette, hogy az amerikai helikopterek a sötétség leple alatt lépjenek be a venezuelai légtérbe. A rajtaütést szombat hajnalban hajtották végre, Caracas több pontjáról robbanásokat jelentettek.

Az amerikai tisztviselők szerint a művelet kevesebb mint harminc percig tartott. Pete Hegseth védelmi miniszter az akciót összehangolt katonai és rendészeti műveletként jellemezte. Trump hangsúlyozta, hogy amerikai halálos áldozat nem volt, ugyanakkor több katona megsérült; egy helikopter találatot kapott, de biztonságosan visszatért.