Elképesztő kijelentést tett Trump: újabb térség elfoglalását tervezi

Trump szerint Grönland katonai és védelmi jelentősége az elmúlt években radikálisan megnőtt, miközben Venezuelában az Egyesült Államok közvetlen biztonsági érdekeit érintő folyamatok zajlanak. Az elnök értelmezésében a két ügy nem elszigetelt, hanem ugyanannak a nagyhatalmi versenynek a része – mondta a The Atlanticnak adott interjújában.
Miért tartja Trump stratégiai kérdésnek Grönlandot?
Trump álláspontja szerint Grönland földrajzi elhelyezkedése miatt kulcsfontosságú az észak-atlanti és az arktiszi térség ellenőrzésében. A sziget az Egyesült Államok korai előrejelző rendszerei, légi útvonalai és tengeri mozgásai szempontjából olyan pozíciót foglal el, amelyet Washington nem hagyhat figyelmen kívül.
Trump különösen az orosz és a kínai katonai jelenlét erősödésére hivatkozott, hangsúlyozva:
az északi térség már nem periféria, hanem a nagyhatalmi rivalizálás egyik új súlypontja.
Miért került Venezuela Trump külpolitikai fókuszába?
A venezuelai helyzet Trump értelmezésében nem kizárólag belpolitikai válság, hanem regionális és nemzetközi biztonsági kérdés. Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben növelte katonai jelenlétét Venezuela közelében, célba vette az állítólagos kábítószer-csempészeti útvonalakat, és részletes hírszerzési információkat gyűjtött Nicolás Maduro mozgásáról, biztonsági intézkedéseiről és napi rutinjáról.
Hogyan zajlott a caracasi éjszakai művelet?
Trump közlése alapján a végső döntést az időjárási feltételek javulása után hozták meg, ami lehetővé tette, hogy az amerikai helikopterek a sötétség leple alatt lépjenek be a venezuelai légtérbe. A rajtaütést szombat hajnalban hajtották végre, Caracas több pontjáról robbanásokat jelentettek.
Az amerikai tisztviselők szerint a művelet kevesebb mint harminc percig tartott. Pete Hegseth védelmi miniszter az akciót összehangolt katonai és rendészeti műveletként jellemezte. Trump hangsúlyozta, hogy amerikai halálos áldozat nem volt, ugyanakkor több katona megsérült; egy helikopter találatot kapott, de biztonságosan visszatért.
Mi történt Maduro elfogása után?
A rajtaütést követően Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest amerikai haditengerészeti egységre szállították a Karib-térségben, majd New Yorkba vitték őket. Madurót ezt követően a Stewart légitámaszpontra, majd helikopterrel és földi konvojjal a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe szállították.
Az amerikai hatóságok Manhattanben többek között kábítószer-kereskedelemmel és fegyverrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolták meg. Első bírósági megjelenése a hét elején várható, addig New York államban tartják őrizetben.
Mit mutat Trump külpolitikai logikája?
Trump megközelítésében Grönland és Venezuela ugyanannak a stratégiai gondolkodásnak a részei: az Egyesült Államok nem engedheti meg magának, hogy geopolitikailag kulcsfontosságú térségekben rivális hatalmak vagy instabil rezsimek határozzák meg a játékszabályokat. Az északi védelem és a déli stabilitás Trump szerint egyaránt az amerikai nemzetbiztonság alapfeltétele.