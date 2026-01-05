Elképesztő kijelentést tett Trump: újabb térség elfoglalását tervezi

Hírlevél
Az Egyesült Államok biztonságpolitikai gondolkodásában egyszerre került előtérbe az északi és a déli félteke. Trump legutóbbi nyilatkozatai és döntései alapján Washington olyan térségekre összpontosít, amelyek stratégiai szempontból hosszú távon meghatározhatják az amerikai globális mozgásteret: Grönlandra és Venezuelára.
Trump szerint Grönland katonai és védelmi jelentősége az elmúlt években radikálisan megnőtt, miközben Venezuelában az Egyesült Államok közvetlen biztonsági érdekeit érintő folyamatok zajlanak. Az elnök értelmezésében a két ügy nem elszigetelt, hanem ugyanannak a nagyhatalmi versenynek a része – mondta a The Atlanticnak adott interjújában.

Donald Trump amerikai elnök határozott és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját
Trump értelmezésében Grönland és Venezuela egyaránt kulcsszerepet játszik az Egyesült Államok hosszú távú biztonságpolitikai stratégiájában.
Fotó: AFP

Miért tartja Trump stratégiai kérdésnek Grönlandot?

Trump álláspontja szerint Grönland földrajzi elhelyezkedése miatt kulcsfontosságú az észak-atlanti és az arktiszi térség ellenőrzésében. A sziget az Egyesült Államok korai előrejelző rendszerei, légi útvonalai és tengeri mozgásai szempontjából olyan pozíciót foglal el, amelyet Washington nem hagyhat figyelmen kívül.

Trump különösen az orosz és a kínai katonai jelenlét erősödésére hivatkozott, hangsúlyozva: 

az északi térség már nem periféria, hanem a nagyhatalmi rivalizálás egyik új súlypontja.

Miért került Venezuela Trump külpolitikai fókuszába?

A venezuelai helyzet Trump értelmezésében nem kizárólag belpolitikai válság, hanem regionális és nemzetközi biztonsági kérdés. Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben növelte katonai jelenlétét Venezuela közelében, célba vette az állítólagos kábítószer-csempészeti útvonalakat, és részletes hírszerzési információkat gyűjtött Nicolás Maduro mozgásáról, biztonsági intézkedéseiről és napi rutinjáról.

Hogyan zajlott a caracasi éjszakai művelet?

Trump közlése alapján a végső döntést az időjárási feltételek javulása után hozták meg, ami lehetővé tette, hogy az amerikai helikopterek a sötétség leple alatt lépjenek be a venezuelai légtérbe. A rajtaütést szombat hajnalban hajtották végre, Caracas több pontjáról robbanásokat jelentettek.

Az amerikai tisztviselők szerint a művelet kevesebb mint harminc percig tartott. Pete Hegseth védelmi miniszter az akciót összehangolt katonai és rendészeti műveletként jellemezte. Trump hangsúlyozta, hogy amerikai halálos áldozat nem volt, ugyanakkor több katona megsérült; egy helikopter találatot kapott, de biztonságosan visszatért.

Mi történt Maduro elfogása után?

A rajtaütést követően Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest amerikai haditengerészeti egységre szállították a Karib-térségben, majd New Yorkba vitték őket. Madurót ezt követően a Stewart légitámaszpontra, majd helikopterrel és földi konvojjal a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe szállították.

Az amerikai hatóságok Manhattanben többek között kábítószer-kereskedelemmel és fegyverrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolták meg. Első bírósági megjelenése a hét elején várható, addig New York államban tartják őrizetben.

Mit mutat Trump külpolitikai logikája?

Trump megközelítésében Grönland és Venezuela ugyanannak a stratégiai gondolkodásnak a részei: az Egyesült Államok nem engedheti meg magának, hogy geopolitikailag kulcsfontosságú térségekben rivális hatalmak vagy instabil rezsimek határozzák meg a játékszabályokat. Az északi védelem és a déli stabilitás Trump szerint egyaránt az amerikai nemzetbiztonság alapfeltétele.

