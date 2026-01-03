Megszólalt Trump Venezuelával kapcsolatban – amit mondott, az egészen sokkoló!

Donald Trump amerikai elnök azt állítja, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét „elfogták és kivitték az országból”. Trump nemrégiben a Truth Social felületén tette közzé bejegyzését:

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen hajtott végre egy nagyszabású akciót Venezuelában és annak vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, aki feleségével együtt elfogásra került és elhagyta az országot. A műveletet az amerikai bűnüldöző szervekkel együtt hajtottuk végre. Részletek következnek. Ma 11 órakor sajtótájékoztató lesz a Mar-a-Lagóban. Köszönöm figyelmüket! Donald J. Trump, elnök.”

Briliáns hadművelet

Donald Trump az Egyesült Államok venezuelai támadását „briliáns műveletnek” nevezte egy rövid telefoninterjúban, amit a New York Timesnak (NYT) adott.

A lap beszámolója szerint Trump így nyilatkozott:

Rengeteg jó terv, nagyszerű, nagyszerű katonák és nagyszerű emberek álltak mögötte. Valójában ez egy briliáns művelet volt.

Arra a kérdésre, hogy kért-e kongresszusi felhatalmazást a művelethez, illetve mi a következő lépés Dél-Amerika számára, az amerikai elnök azt mondta, hogy ezeket a kérdéseket a közelgő Mar-a-Lago-i sajtótájékoztatóján fogja megválaszolni.