Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Trump Venezuelával kapcsolatban – amit mondott, az egészen sokkoló!

Olvasta már?

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

trump

Megszólalt Trump Venezuelával kapcsolatban – amit mondott, az egészen sokkoló!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök szerint sikeresen végrehajtottak egy nagyszabású műveletet Venezuelában, amely során Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és az országból kivitték. A részleteket a Mar-a-Lagóban tartott sajtótájékoztatón ismertetik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
trumpnicolás madurotruth social

Donald Trump amerikai elnök azt állítja, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét „elfogták és kivitték az országból”. Trump nemrégiben a Truth Social felületén tette közzé bejegyzését:

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen hajtott végre egy nagyszabású akciót Venezuelában és annak vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, aki feleségével együtt elfogásra került és elhagyta az országot. A műveletet az amerikai bűnüldöző szervekkel együtt hajtottuk végre. Részletek következnek. Ma 11 órakor sajtótájékoztató lesz a Mar-a-Lagóban. Köszönöm figyelmüket! Donald J. Trump, elnök.”

Briliáns hadművelet

Donald Trump az Egyesült Államok venezuelai támadását „briliáns műveletnek” nevezte egy rövid telefoninterjúban, amit a New York Timesnak (NYT) adott.

A lap beszámolója szerint Trump így nyilatkozott:

Rengeteg jó terv, nagyszerű, nagyszerű katonák és nagyszerű emberek álltak mögötte. Valójában ez egy briliáns művelet volt.

Arra a kérdésre, hogy kért-e kongresszusi felhatalmazást a művelethez, illetve mi a következő lépés Dél-Amerika számára, az amerikai elnök azt mondta, hogy ezeket a kérdéseket a közelgő Mar-a-Lago-i sajtótájékoztatóján fogja megválaszolni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!