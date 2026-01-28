Trump megint durván odadörrentett Zelenszkijnek – az ukrán elnök jajveszékel

Trump jelezte Ukrajnának, hogy csak akkor ad amerikai biztonsági garanciákat, ha Kijev aláír egy békemegállapodást Oroszországgal – mondta egy, a belső egyeztetéseket ismerő forrás a Reutersnek kedden.

Trump: Béke nélkül nincs biztonsági garancia

Ukrajna a biztonsági garanciákat tekinti minden olyan megállapodás kulcsának, amely lezárhatja az Oroszország által indított, immár negyedik éve tartó háborút. Az Egyesült Államok közvetítésével a múlt hétvégén Abu-Dzabiban tárgyaltak az ukrán és az orosz küldöttek, és amerikai tisztviselők szerint előrelépés történt a megállapodás irányába.

A Financial Times arról számolt be, hogy

a Trump-kormányzat jelezte Ukrajnának, az amerikai biztonsági garanciák feltétele egy békemegállapodás, amely nagy valószínűséggel a donbászi térség Oroszországhoz kerülését is magában foglalná.

A Reutersnek nyilatkozó forrás ugyanakkor hangsúlyozta, Washington nem mondja meg Ukrajnának, mit kell tartalmaznia a békemegállapodásnak, és félrevezető azt állítani, hogy az Egyesült Államok területi engedményekre kényszerítené Kijevet.

Orosz és ukrán tárgyalók vasárnap ismét Abu-Dzabiban ülnek tárgyalóasztalhoz, amerikai részvétel sem kizárt. Az amerikai küldöttek, Steve Witkoff és Jared Kushner a múlt heti egyeztetések után optimistán nyilatkoztak, szerintük hamar megszülethet a megállapodás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap közölte, az Ukrajnának szóló amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum „száz százalékban kész”, Kijev most az aláírás időpontjára és helyszínére vár. Zelenszkij továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna területi integritását tiszteletben kell tartani.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő a Financial Times-nak azt mondta, Kijev egyre bizonytalanabb abban, hogy Washington valóban elkötelezi magát a biztonsági garanciák mellett, mert az Egyesült Államok „minden alkalommal megáll, amikor a garanciák aláírására kerülne sor”.

A Kreml hétfőn közölte, a területi kérdés továbbra is alapvető eleme minden olyan megállapodásnak, amely lezárhatja az ukrajnai harcokat – jelentette a TASZSZ az abu-dzabi tárgyalásokat követően.