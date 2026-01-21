Szörnyű tragédia! Lakástűzben hunyt el a világhírű zenész

Tucker Zimmerman több mint hat évtizedes pályafutása alatt több száz dalt írt, első lemezét Tony Visconti producerrel készítette, aki később David Bowie legendás albumain is dolgozott. Bowie nyíltan rajongott a zenész munkásságáért, egyik kedvenc albumának nevezve debütáló lemezét.

Tucker Zimmerman és felesége, Marie-Claire Lambert

Fotó: X

Tucker Zimmerman mintaházasságban élt

A zenész és felesége több mint ötven éve éltek együtt, kapcsolatukat többször is egymás iránti mély kötődésként jellemezték. Zimmerman korábban úgy fogalmazott: felesége nemcsak társa, hanem múzsája és legnagyobb támasza volt. Tragédiájuk megrázta a zenei világot, rajongók és kollégák sora búcsúzik tőlük világszerte.

It is with tremendous sadness we announce the passing of Tucker Zimmerman. He and his beloved wife of half a century, Marie-Claire, died at their home near Liege, Belgium. pic.twitter.com/BqPc4KLRBO — 4AD (@4AD_Official) January 19, 2026

