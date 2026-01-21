Szörnyű tragédia! Lakástűzben hunyt el a világhírű zenész

Tucker Zimmerman több mint hat évtizedes pályafutása alatt több száz dalt írt, első lemezét Tony Visconti producerrel készítette, aki később David Bowie legendás albumain is dolgozott. Bowie nyíltan rajongott a zenész munkásságáért, egyik kedvenc albumának nevezve debütáló lemezét.
Tucker Zimmerman mintaházasságban élt
A zenész és felesége több mint ötven éve éltek együtt, kapcsolatukat többször is egymás iránti mély kötődésként jellemezték. Zimmerman korábban úgy fogalmazott: felesége nemcsak társa, hanem múzsája és legnagyobb támasza volt. Tragédiájuk megrázta a zenei világot, rajongók és kollégák sora búcsúzik tőlük világszerte.
Meghalt Jákli Mónika, szörnyű autóbalesetet szenvedett
Jákli Mónika fitneszmodell és influenszer Szlovákiában halálos autóbalesetet szenvedett. A helyszínre érkező mentősök hosszasan küzdöttek a sofőr életéért, ám minden igyekezet ellenére sem jártak sikerrel.
Meghalt Nagy Balázs, a Magyar Nemzet volt fotósa
Váratlanul elhunyt Nagy Balázs, a Magyar Nemzet egykori fotósa, képszerkesztője. Volt munkahelye személyes hangvételű nekrológgal emlékezett meg Nagy Balázsról.