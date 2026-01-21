Hírlevél
tucker zimmerman

Szörnyű tragédia! Lakástűzben hunyt el a világhírű zenész

Megrázó körülmények között hunyt el Tucker Zimmerman amerikai folkzenész: a 84 éves előadóművész és felesége, Marie-Claire Lambert egy belgiumi házukban keletkezett tűzben vesztették életüket. A helyi sajtó szerint a házaspár füstmérgezés miatt halt meg. A halálhírt Tucker Zimmerman kiadója is megerősítette.
tucker zimmermandavid bowiemeghalt

Tucker Zimmerman több mint hat évtizedes pályafutása alatt több száz dalt írt, első lemezét Tony Visconti producerrel készítette, aki később David Bowie legendás albumain is dolgozott. Bowie nyíltan rajongott a zenész munkásságáért, egyik kedvenc albumának nevezve debütáló lemezét.

Tucker Zimmerman és felesége, Marie-Claire Lambert – Fotó: X
Tucker Zimmerman és felesége, Marie-Claire Lambert
Fotó: X

Tucker Zimmerman mintaházasságban élt

A zenész és felesége több mint ötven éve éltek együtt, kapcsolatukat többször is egymás iránti mély kötődésként jellemezték. Zimmerman korábban úgy fogalmazott: felesége nemcsak társa, hanem múzsája és legnagyobb támasza volt. Tragédiájuk megrázta a zenei világot, rajongók és kollégák sora búcsúzik tőlük világszerte.

