Rendkívüli

Halálos áradások Tunéziában – vörös riasztás lépett életbe

57 perce
Rendkívüli esőzések okoztak pusztító áradásokat Tunézia több térségében, az ország keleti részén halálos áldozatokat is követelve. A tunéziai áradások miatt több száz embert kellett kimenteni, a hatóságok vörös riasztást rendeltek el, és iskolákat zártak be.
vörös riasztásárvízTunézia

A tunéziai áradások következtében legalább négy ember vesztette életét a Monasztir tartományhoz tartozó Moknin város közelében, ahol a lehullott csapadék mennyisége elérte a 230 millimétert. A polgári védelem tájékoztatása szerint kedd hajnalig 106 esetben riasztották az egységeket, elsősorban elárasztott utak és vízben rekedt járművek miatt. Tizenöt embert evakuáltak, további mintegy 300 főnek pedig segítséget nyújtottak az elöntött területekről való kijutáshoz – tájékoztat az MTI.

tunéziai áradások - Residents make their way through flood waters, in La Goulette near the capital Tunis, on Januray 20, 2026. Flooding across Tunisia has killed three people, authorities said January 20, with one official reporting a "critical" situation as parts of the North African country experienced their heaviest rainfall in more than 70 years. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
Lakosok menekülnek az árvíz elől La Goulette-ben, a főváros, Tunisz közelében
Fotó: FETHI BELAID / AFP

Tunéziai áradások: vörös riasztás és hadsereg a mentésben

Az ország meteorológiai intézete vörös riasztást adott ki Tunisz környékére, valamint Nábel és Monasztir tartományokra, miközben több mint nyolc tartományban felfüggesztették az oktatást, és fontos útszakaszokat zártak le. Sajtóértesülések szerint Kaisz Szaíd tunéziai elnök utasítására a mentési munkálatokba a hadsereget is bevonták.

Trains are blocked by floodwaters, in La Goulette near the capital Tunis, on Januray 20, 2026. Flooding across Tunisia has killed three people, authorities said January 20, with one official reporting a "critical" situation as parts of the North African country experienced their heaviest rainfall in more than 70 years. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
Árvíz állja el a vonatközlekedést La Goulette-ben, a főváros, Tunisz közelében
Fotó: FETHI BELAID / AFP

A meteorológiai szolgálat szerint a térségben 75 éve nem mértek ilyen heves januári esőzéseket. A helyzetet tovább súlyosbítja az elöregedett és nem megfelelően karbantartott vízelvezető rendszer. A szomszédos Algériából szintén áradásokról érkeztek jelentések.

A man uses a bucket to remove flood water from his home, in La Goulette near the capital Tunis, on Januray 20, 2026. Flooding across Tunisia has killed three people, authorities said January 20, with one official reporting a "critical" situation as parts of the North African country experienced their heaviest rainfall in more than 70 years. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
Tunéziai áradások: Egy férfi vödörrel üríti ki az árvízvizet otthonából
Fotó: FETHI BELAID / AFP

