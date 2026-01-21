Halálos áradások Tunéziában – vörös riasztás lépett életbe

A tunéziai áradások következtében legalább négy ember vesztette életét a Monasztir tartományhoz tartozó Moknin város közelében, ahol a lehullott csapadék mennyisége elérte a 230 millimétert. A polgári védelem tájékoztatása szerint kedd hajnalig 106 esetben riasztották az egységeket, elsősorban elárasztott utak és vízben rekedt járművek miatt. Tizenöt embert evakuáltak, további mintegy 300 főnek pedig segítséget nyújtottak az elöntött területekről való kijutáshoz – tájékoztat az MTI.

Lakosok menekülnek az árvíz elől La Goulette-ben, a főváros, Tunisz közelében

Fotó: FETHI BELAID / AFP

Tunéziai áradások: vörös riasztás és hadsereg a mentésben

Az ország meteorológiai intézete vörös riasztást adott ki Tunisz környékére, valamint Nábel és Monasztir tartományokra, miközben több mint nyolc tartományban felfüggesztették az oktatást, és fontos útszakaszokat zártak le. Sajtóértesülések szerint Kaisz Szaíd tunéziai elnök utasítására a mentési munkálatokba a hadsereget is bevonták.

Árvíz állja el a vonatközlekedést La Goulette-ben, a főváros, Tunisz közelében

Fotó: FETHI BELAID / AFP

A meteorológiai szolgálat szerint a térségben 75 éve nem mértek ilyen heves januári esőzéseket. A helyzetet tovább súlyosbítja az elöregedett és nem megfelelően karbantartott vízelvezető rendszer. A szomszédos Algériából szintén áradásokról érkeztek jelentések.

Tunéziai áradások: Egy férfi vödörrel üríti ki az árvízvizet otthonából

Fotó: FETHI BELAID / AFP

