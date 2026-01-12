Megrázó képeken a véres iráni tüntetések

Iránban egyre szélesebb körű tüntetések zajlanak, amelyeket az ország súlyosbodó gazdasági válsága váltott ki és melyek egyre nagyobb nyomást helyeznek az iszlám teokratikus rendszerre.

A tüntetések és zavargások egyre erőszakosabbak Iránban

Fotó: AFP

Gazdasági összeomlás áll a tüntetések hátterében

A tiltakozások hátterében összetett okok húzódnak meg: Irán egyszerre viseli az Egyesült Államok és Izrael nyári, nukleáris létesítmények elleni csapásainak politikai következményeit, valamint a súlyos gazdasági nehézségeket, az elszabadult inflációt és az egyre mélyülő megélhetési válságot.

Donald Trump amerikai elnök korábban figyelmeztette az iráni vezetést, hogy az Egyesült Államok kész beavatkozni, ha az ország vezetése ártatlan tüntetőkre támadna. A megszólalás után nem sokkal Ali Hamenei ajatollah is nyilatkozott, aki bajkeverőknek és vandáloknak nevezte a tiltakozókat, akik szerinte csak az Amerika elnöknek akarnak tetszelegni.

Az iráni vezetés komoly erőket mozgósított az országszerte, mind a 31 tartományban zajló tüntetések letörésére. Az országban lekapcsolták az internetet, így a bankkártyák és ATM-ek sem működnek, sőt, napok óta áramszünet is van. A jelentések szerint eddig legalább 192 ember vesztette életét az iráni biztonsági szolgálatok brutális fellépése miatt.

A helyzet átláthatóságát nehezíti, hogy az iráni állami média alig számol be az eseményekről, az újságírók mozgását pedig korlátozzák. A tiltakozások kezdetben kereskedők körében indultak Teheránban, majd országossá váltak, és egyre inkább rendszerellenes jelszavak is megjelentek.

Trumpnak elfogyott a türelme – napokon belül jöhet a támadás?

A Nyugat aggodalommal figyeli Irán nukleáris programját.

Bár Teherán továbbra is békés célokra hivatkozik, az urándúsítás mértéke korábban megközelítette a fegyverminőséget.

Az iráni-amerikai kapcsolatok továbbra is rendkívül feszültnek számítanak, a történelmi ellenségeskedés és a sikertelen diplomáciai próbálkozások miatt érdemi közeledésre egyelőre nincs kilátás.

Donald Trump elé ráadásul a tanácsadói egy olyan listát tettek le, amelyen szerepelnek az iráni tüntetők elleni erőszakos fellépésért felelős biztonsági szolgálatok főhadiszállásai is. Az amerikai elnököt azonban arra figyelmeztették, hogy a hadseregnek több időre van szüksége az iráni csapások előkészítéséhez.