Halálra fagyott egy turista Ausztriában

Halálra fagyott egy dán turista Ausztriában, a híres gasteini vízesésnél – írja a Bild.

Fotó: Unsplash

Az 57 éves férfi az este barátaival töltötte az időt, majd este tíz óra körül elköszönt tőlük. Másnap reggel a barátai nem találták a férfit a szállásán, ezért értesítették a hatóságokat. A mentőcsapatok aznap délután bukkantak rá a turista holttestére a vízesés lábánál.

„A dán férfit délután 2 óra körül találták meg a gasteini vízesés medrének szélén, a vízesés sziklalépcsője előtt ült a hóba fagyva” – közölték a hatóságok, hozzátéve, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Az első feltételezések szerint a turista elesett és súlyosan megsérült, ezért nem tudott tovább menni, továbbá a zord hideg is nehezítette a haladást, a térségben ugyanis mínusz 14 Celsius-fokig hűlt a hőmérséklet az éjszaka.

A hatóságok vizsgálják az esetet, egyelőre nem erősítették meg, hogy mi okozta a turista halálát.

