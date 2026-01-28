Hírlevél
Rendkívüli

német turista

Halálos incidens történt egy hajón: turista vesztette életét

Drámai események játszódtak le egy konténerhajón, amely a Balti-tengeren közlekedett. Az éjszakai incidens során egy turista agresszíven viselkedett, majd rövid időn belül életét vesztette.
német turistahajóKoppenhága

Egy 60 éves német turista vesztette életét egy konténerhajón, amely a Balti-tengeren haladt Koppenhága irányába. A férfi úgynevezett teherszállító hajós utazáson vett részt, amikor az éjszaka közepén hirtelen agresszívvá vált, és rátámadt a hajó legénységére - írja a Bild.

turista, baleset
A konténerhajó fedélzetén találták meg a turistát (Illusztráció)
Fotó: Unsplash

Turista halt meg egy konténerhajón

A beszámolók szerint a személyzet félelmében bezárkózott, majd később a férfit mozdulatlanul találták a fedélzeten. A segélyhívás hétfő hajnalban érkezett a dán rendőrséghez, a helyszínre rendőrségi és mentőhelikoptert is riasztottak.

A hajót a hatóságok irányítása mellett Koppenhága felé kísérték, a férfit azonban már nem tudták megmenteni, röviddel később a kórházban meghalt.

A nyomozás és a boncolás eredménye szerint a turista agresszív viselkedése összefüggésben állt egy meglévő betegséggel, halálát pedig egy esés okozta sérülések idézték elő. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel. 

