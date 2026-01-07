Romantikus fotózásnak indult – halálos tragédia lett a vége

Egy külföldi turista halála járta be a nemzetközi sajtót. A tragikus baleset Thaiföldön történt egy vízesésnél. Egy 22 éves francia férfi zuhant a mélybe a Koh Samui szigetén található Na Muang 2 vízesésnél.

Meghalt egy turista egy thaiföldi vízesésnél (illusztráicó) Fotó: Worawat Li/Pexels

Turista halála: halálba zuhant egy francia turista

A beszámolók szerint a pár éppen fényképeket készített, amikor bekövetkezett a baleset. A halálos zuhanás pillanatok alatt történt: a fiatal férfi elvesztette az egyensúlyát a csúszós köveken, és a sziklák közé esett.

Barátnője szintén megcsúszott, de egy faágba kapaszkodva meg tudta menteni magát. Ezt követően azonnal értesítette a mentőszolgálatot.

Halálos baleset a vízesésnél

A mentőcsapatok mintegy háromórás keresést követően találták meg a francia fiatal holttestét, aki a jelentések szerint már a helyszínen életét vesztette. A nő súlyos sokkállapotba került, ellátásra szorult.

Tourist falls to death at notorious Thailand waterfall 'while taking photos with girlfriend' https://t.co/3SeKVZZo8M — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 7, 2026

A hatóságok megerősítették: a turista halála nem idegenkezűség következménye volt, hanem tragikus turistabaleset.

A thaiföldi Na Muang 2 vízesés hírhedt a korábbi esetekről. A jelentések szerint az áldozat már az ötödik külföldi turista, aki itt vesztette életét. Sok látogató a figyelmeztetések ellenére kockázatos szelfiket próbál készíteni a csúszós, meredek szikláknál.

A helyi hatóságok rendszeresen felhívják a figyelmet a veszélyekre, ennek ellenére újra és újra bekövetkezik halálos baleset a vízesésnél – írja a Daily Mail.

Meghalt egy turista Disneylandben

Meghalt egy fülöp-szigeteki turista Hongkong Disneyland-élményparkjában. A férfi feleségével a Jégvarázs témájú, nem különösebben veszélyes vagy gyors tempójú attrakciót vette igénybe, azaz egy hajókirándulást, amelyet a Disney egyik népszerű brandjére építettek fel.

Turista vesztette életét egy búvárbalesetben - pánikrohamot kapott

Egy külföldi turista életét vesztette Indonézia egyik népszerű búvárhelyén. A búvárbaleset részleteit a helyi hatóságok vizsgálják, miközben szemtanúk beszámolói is napvilágot láttak.