Tűz tombol Ausztráliában, milliók élnek állandó készenlétben – videók

Ausztrália délkeleti térségében rendkívüli állapotok uralkodnak, miközben a hatóságok több államban is a legmagasabb készültséget rendelték el. A tűz gyors terjedését a szélsőséges hőség, az erős szél és az extrém szárazság egyszerre erősíti.
Az ausztrál tűzoltók szerint pénteken további heves bozóttüzek fenyegetik Ausztrália délkeleti vidékének több tucat városát, hozzátették, hogy a forró szél "katasztrofális körülményeket" teremt ebben a rendkívül száraz régióban.

A tűz több tízezer hektárt pusztított el Victoria állam északi részén
Fotó: HANDOUT / Forest Fire Management Victoria

Katasztrofális tűz tombol Ausztrália délkeleti részén

A hőmérséklet egyes területeken várhatóan meghaladja a 40 Celsius-fokot, ami a 2019 végén és 2020 elején bekövetkezett hatalmas tűzvész óta a a legsúlyosabb időjárási körülményeket teremti a bozóttüzek kialakulásához.

Tegnap extrém körülmények voltak. Ma katasztrofálisak

 - figyelmeztetett Jason Heffernan tűzoltó.

Az egyik legpusztítóbb tűz már mintegy 28 ezer hektárnyi területet égetett fel Melbourne-től mintegy 150 kilométerre északra. Több tucat települést kellett evakuálni Victoria államban.

Victoria állam lakói fel kell, hogy készüljenek további anyagi veszteségekre, vagy még rosszabbra

- figyelmeztetett Heffernan.

Ausztrália két legnépesebb államában, Victoriában és Új-Dél-Walesben több millió ember, köztük Sydney és Melbourne lakói is, továbbra is a legmagasabb szintű készültségben vannak.

 

Három ember eltűnt Victoria államban - számolt be Tim Wiebusch, Victoria vészhelyzeti biztosa. Közlése szerint a tűzoltók 30 aktív tűzzel küzdenek, és az állam tűzveszélyességi besorolása pénteken került a legmagasabb fokozatba. A tűz bozótos területeket, továbbá lakóingatlanokat, egy közösségi központot és egy telefonközpontot pusztított el.

A hatóságok szerint a Victoria állam északi részén az előrejelzett heves szél és a 46 Celsius-fokig emelkedő hőmérséklet azt jelenti, hogy a tűzvészek „megfékezhetetlenek” lesznek.

