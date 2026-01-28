Hatalmas lángokkal égett a luxushotel – több száz embert evakuáltak

Komoly riadalmat okozott egy kedd esti tűz az Alpokban, miután lángok csaptak fel egy ötcsillagos szállodában a francia Courchevel síparadicsomban. A hatóságok gyors beavatkozásának köszönhetően személyi sérülés nem történt, de a károk jelentősek.

Tűz az Alpokban: több száz embert kellett kimenekíteni egy luxussíparadicsomban

Tűz az Alpokban – a tragédia részletei

A tűz a Hotel des Grandes Alpes tetőterében keletkezett 2026. január 27-én este, helyi idő szerint körülbelül 19 órakor – közölte a Savoie megyei prefektúra. A lángok gyorsan terjedtek, és később egy közeli épületet is elértek.

🔥A fire broke out at a five-star hotel in the French Alps late Tuesday, forcing the evacuation of hundreds of guests and staff from the ski resort of #Courchevel, authorities confirmed. No injuries were reported. pic.twitter.com/jnZ8733auw — News.Az (@news_az) January 28, 2026

A kezdeti információk szerint közel 100 embert kellett kimenekíteni, ám a tűz továbbterjedése miatt az evakuáltak száma végül elérte a 270 főt. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az evakuálás nyugodt körülmények között zajlott, sérültekről nem érkezett jelentés. A vendégeket és a személyzetet más szállodákban helyezték el.

A helyszínen készült felvételeken jól látható, ahogy a lángok áttörik a faépület tetejét, miközben sűrű, fekete füst gomolyog az éjszakai égbe. A tűz oltása szerdára virradóan is folytatódott, a prefektúra „összetett műveletként” jellemezte az akciót. Reggel még mintegy 115 tűzoltó dolgozott a helyszínen – számolt be a Daily Mail.

Nem ez az első eset

A mostani tűz az Alpokban különösen érzékeny időszakban történt, miután nemrég súlyos tragédia rázta meg a térséget: ahogy az Origo oldalán is megírtuk korábban szilveszterkor egy svájci síközpontban, Crans-Montanában egy bárban kitört tűz 40 ember halálát okozta. Az eset kapcsán jelenleg is büntetőeljárás zajlik a létesítmény üzemeltetői ellen.

A hatóságok ezért most fokozott figyelmet fordítanak a tűzvédelmi szabályok betartására az alpesi üdülőhelyeken, különösen a nagy forgalmú turisztikai szezonban.

A tűz oka továbbra is ismeretlen

A courcheveli tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják. A hatóságok nem zárták ki, hogy az eset nyomán további ellenőrzések és biztonsági felülvizsgálatok indulhatnak a régióban.

