Tűz emésztette fel az egész gyárat, két embert még keresnek – videó

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Tűz ütött ki egy gyárban Dél-Koreában. Az üzemből több tucat dolgozót kimenekítettek, két embernek azonban nyoma veszett.
tűzDél-Koreagyár

Két munkás eltűnt, miután tűz ütött ki Dél-Korea Észak-Csongcshong tartományában Eumseong megyében – tájékoztat az english.news.cn

Két munkás eltűnt, miután tűz ütött ki Dél-Korea Észak-Csongcshong tartományában egy gyárban.
Két munkás eltűnt, miután tűz ütött ki Dél-Korea Észak-Csongcshong tartományában egy gyárban. (A kép ilusztráció.)
Fotó: Unsplash

A tűz egy háztartási cikkeket gyártó üzemben ütötte fel a fejét helyi idő szerint péntek délután. A 83 dolgozóból 81-et kimenekítettek, két ember azonban eltűnt. A jelentések szerint az egyik munkás egy 20 év körüli nepáli férfi, míg a másik egy 50 év körüli üzbégi férfi. 

A tűzoltók versenyt futnak az idővel, hogy megfékezzék a lángokat, és megtalálják a két eltűntet. 

A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát. 

Legalább 25 ember meghalt két épületben keletkezett lakástűzben az északkelet-indiai Kolkatában. A helyi mentőszolgálat igazgatója, Ranvir Kumar megjegyezte, hogy a megsemmisült épületekben nem voltak a törvény által előírt biztonsági, tűzvédelmi berendezések. 

Perceken múlt egy hatvani férfi élete január elején, amikor egy éjjel lángok csaptak fel egy társasház egyik lakásában. A férfi a lakástűz idején már aludt, de macskái ösztönösen jelezték a veszélyt, mielőtt a füst és a lángok elérték volna az otthonát.

 

