Tűz emésztette fel az egész gyárat, két embert még keresnek – videó

Két munkás eltűnt, miután tűz ütött ki Dél-Korea Észak-Csongcshong tartományában Eumseong megyében – tájékoztat az english.news.cn.

Két munkás eltűnt, miután tűz ütött ki Dél-Korea Észak-Csongcshong tartományában egy gyárban. (A kép ilusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tűz egy háztartási cikkeket gyártó üzemben ütötte fel a fejét helyi idő szerint péntek délután. A 83 dolgozóból 81-et kimenekítettek, két ember azonban eltűnt. A jelentések szerint az egyik munkás egy 20 év körüli nepáli férfi, míg a másik egy 50 év körüli üzbégi férfi.

A tűzoltók versenyt futnak az idővel, hogy megfékezzék a lángokat, és megtalálják a két eltűntet.

A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát.

A massive fire broke out at a factory in Eumseong County, North Chungcheong Province, South Korea 🇰🇷 (30.01.2026) pic.twitter.com/YH0EPd55nc — Disaster News (@Top_Disaster) January 30, 2026

